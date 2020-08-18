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Kocasinan’da bayat ekmekler israf olmuyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.08.2020 13:50 | Son Güncelleme

Türkiye’ye örnek projelerle dikkat çeken Kocasinan Belediyesi tarafından ekmek israfını önlemek için ilçenin muhtelif yerlerine yerleştirilen toplam 485 ‘Bayat Ekmek Kutusuyla’ bayat ekmekler toplanıyor.

Kocasinan’da bayat ekmekler israf olmuyor

Türkiye’ye örnek projelerle dikkat çeken Kocasinan Belediyesi tarafından ekmek israfını önlemek için ilçenin muhtelif yerlerine yerleştirilen toplam 485 ‘Bayat Ekmek Kutusuyla’ bayat ekmekler toplanıyor. Bir yılda yaklaşık 4 bin kilogram ekmeğin israf olmasını engelleyen Kocasinan Belediyesi, uygulama sayesinde hem israfın önüne geçiyor hem de toplanan bayat ekmekler sokak hayvanlarına yemek olarak ulaştırıyor.
Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde özellikle nüfusun yoğun olduğu mahallelerin birçok noktasına yerleştirdiği ‘Bayat Ekmek Kutusuyla’ ekmeklerin israf olmasının önüne geçiyor. Ekipler tarafından düzenli olarak kutularda toplanan ekmekler, sokak hayvanlarına ve besicilik yapan vatandaşlara besin olarak ulaştırılıyor. Ayrıca tasarımı ve görüntüsüyle dikkat çeken kutuların üzerine yazılan ‘Ekmek nimettir, ekmeğinizi israf etmeyin!’, ‘Ekmek tarlada çitçinin; sofrada senin emeğin’, ‘Ye, iç ama israf etme’ mesajlarıyla toplumsal bilinç oluşturulması hedefleniyor.
Yapılan uygulamanın alın terinin, bereketin ve paylaşmanın sembolü olan ekmeğin israfını önlemek için önemli bir çalışma olduğunu ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımızın temel gıda maddesi durumundaki ekmek, sofralarımızın vazgeçilmezi ve baş tacıdır. İnancımızın temelinde ekmeği çok değerli gören bir toplumun mensuplarıyız. Bu yüzden nimet olan ekmeğin israfını önlemek ve bu konuda duyarlılık oluşturmak adına çalışmalar yürütüyoruz. Bunlardan biri olan ‘Bayat Ekmek Kutuları’ ile asıl vermek istediğimiz mesaj ekmeğin israf edilmeden, yetecek şekilde tüketmemizdir. Gayretimiz, israfın önüne geçmektir. Bu vesile ile israfsız bir belediye olarak, israfın önlenmesine yönelik yapılan tüm çalışmalara öncülük etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Kocasinan’da bayat ekmekler israf olmuyor

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