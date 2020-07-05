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Kocasinan’da mahallelerin talepleri daha hızlı çözüme kavuşuyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.07.2020 12:41 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 1’inci ve 2’nci bölge muhtarlarının ardından 3’üncü ve 4’üncü bölge muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 1’inci ve 2’nci bölge muhtarlarının ardından 3’üncü ve 4’üncü bölge muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarlarla, Kocasinan’da yapılacak çalışmaları değerlendiren Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlara daha yaşanabilir bir Kocasinan inşa etmek ve daha güzel hizmet sunabilmek için yoğun çalıştıklarını söyledi.
Toplantının asıl amacının yapılacak olan belediye faaliyetlerinde, mahallelerin temsilcisi olan muhtarların fikir ve taleplerinin alınması olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Hizmetlerimizle Kayseri’yi ve Türkiye’yi kalkındırarak, milletimizin refah seviyesini ve huzurunu daha da artıracağız.” dedi.
Daha güzel ve daha modern bir Kocasinan için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: “Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımıza daha yaşanabilir bir Kocasinan inşa etmek ve daha güzel hizmet sunabilmek için gayret ediyoruz. Bu doğrultuda Mimarsinan, Fevzi Çakmak, Sahabiye, Erciyesevler, Yıldızevler, Uğurevler, Gevhernesibe, Haci Saki, Yunus Emre, Yavuz, Ziyagökalp, Yenidoğan, Şeker ve Sanayi Mahallesi’nin talep ve önerilerini dinledik. Her geçen gün bir önceki günden daha güzel hizmet sunabilmenin kaygısı içerisindeyiz. İnşallah tüm taleplere en hızlı ve etkili şekilde cevap vereceğiz. Yaptığımız çalışmalarla ilçe sakinlerimizin refah düzeyinin artmasını ve yaşam kalitesinin daha da yükselmesini sağlayacağız. Bütün gayretimiz, vatandaşlarımıza daha huzurlu ve daha mutlu olabilecekleri fiziki ortamları oluşturabilmektir.”
Mahalle muhtarları ise toplantının verimli geçtiğini belirterek, “Belediyemiz, mahallelerimizde yapılması gereken talepleri ilettiğimizde anında çözüme kavuşturuyor. Bundan dolayı Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

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