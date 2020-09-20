YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kocasinan’da okullar, eğitime hazır

Kocasinan’da okullar, eğitime hazır

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.09.2020 12:55 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediyesi, 21 Eylül’de kısmi olarak açılacak olan okulları dezenfekte ederek, yeni eğitim ve öğretim yılına hazır hale getirdi.

Kocasinan Belediyesi, 21 Eylül’de kısmi olarak açılacak olan okulları dezenfekte ederek, yeni eğitim ve öğretim yılına hazır hale getirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak eğitime ve öğretime her zaman destek olduklarını söyledi.
Eğitim alanında örnek projelere imza attıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: “Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bundan sonra da eğitim-öğretime olan desteğimiz artarak devam edecek. Biliyoruz ki; 2023 hedefine ulaşmak için en önemli yatırım eğitimden geçiyor. Bu bilinçle geçmişini çok iyi bilen ve geleceği için milli hassasiyetleri yüksek nesiller yetiştireceğiz. Bütün gayretimiz; çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği içindir.”
Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Yeni eğitim-öğretim yılının; eğitim camiamıza, öğretmenlerimize ve sevgili yavrularımıza hayırlar getirmesini diliyorum.” diyerek noktaladı.
Öte yandan Kocasinan Belediyesi’nin 2016 yılında Kayseri’de bir ilk olarak başlattığı ‘Hijyen ve Dezenfeksiyon Ekibi’ de, öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılına daha temiz, sağlıklı ve hijyenik bir ortamda girmelerini sağlamak için ilçe genelindeki tüm okulları dezenfekte edip, hijyen temizliği yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSongül Karlı'nın eski hali şaşırttıSongül Karlı'nın eski hali şaşırttı
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Zihinsel engelli "Polis Onur" en büyük hayali olan polis üniformasıyla bir gün geçirdi
Zihinsel engelli "Polis Onur" en büyük hayali olan polis üniformasıyla bir gün geçirdi
Yaralı olarak bulunan yavru karaca korumaya alındı
Yaralı olarak bulunan yavru karaca korumaya alındı
Karacabey’in geleceği parlak
Karacabey’in geleceği parlak
Motosikletlere ‘Yaman01’ denetimi
Motosikletlere ‘Yaman01’ denetimi
Vali ve milletvekilleri yeni hastane projesini yerinde inceledi
Vali ve milletvekilleri yeni hastane projesini yerinde inceledi

Kayseri Namaz Vakitleri 20 Eylül Pazar

İmsak
04:55
Sabah
06:17
Öğle
12:36
İkindi
16:04
Akşam
18:46
Yatsı
20:03

Kayseri Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Pazar

Deniz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Göktürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Efe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özkan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Erciyes Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Yüksel Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, "Çocukların okulda zorlanması ve gerginlik yaşaması normaldir"
Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, "Çocukların okulda zorlanması ve gerginlik yaşaması normaldir"
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Yeni transferlerin forma numaraları
Yeni transferlerin forma numaraları
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.