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Kocasinan’dan koronavirüs takibindeki filyasyon ekiplerine tam destek

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.09.2020 11:50 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediyesi, Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için filyasyon ekiplerine 22 araç ve 16 personelle tam destek oldu.

Kocasinan’dan koronavirüs takibindeki filyasyon ekiplerine tam destek

Kocasinan Belediyesi, Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için filyasyon ekiplerine 22 araç ve 16 personelle tam destek oldu. “Gerek şehrimizin huzuru gerekse halk sağlığı için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz.” diyen Başkan Çolakbayrakdar, pandemi ile mücadele kapsamında en büyük fedakarlık örneği gösteren sağlık çalışanlarının her zaman yanlarında olduklarını söyledi.
Bu süreçte de büyük bir özveriyle çalışan ve insanlık adına büyük bir hizmet sunan sağlık çalışanlarının her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Toplum sağlığının korunması ve sürdürülmesi için canla başla çalışan tüm sağlık çalışanlarımızın her zaman olduğu gibi bu süreçte daha fazla yanlarında olduğumuzu hizmetlerimizle hissettiriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak özellikle elimizden geldiğince vatandaşlarımızın sağlığını korumak için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Beden, ruh ve toplum sağlığı olmak üzere bütün sağlık kademelerinde belediye olarak hemşehrilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Olayın ilk göründüğü andan itibaren yapılması gereken çalışmaları ve bakanlıklar nezdinde gelen talimatları genelge doğrultusunda harfiyen yerine getirmek için yoğun bir gayretin içerisindeyiz. Elimizden gelen bütün imkanlarımızı bugünün özelinde ihtiyaç duyulan her alanda seferber ettik.” ifadelerini kullandı.

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Melikgazi
Cıngıllıoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ertürk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Şenkaya Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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