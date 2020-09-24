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Kocasinan’ın çöp konteynerlerine estetik dokunuşlar

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.09.2020 11:19 | Son Güncelleme

Kocasinan’ı modern projelerle geliştirirken estetik ve görsel açıdan da zenginleştiren Kocasinan Belediyesi, çöp konteynerlerine resim çalışması yaparak, daha güzel bir görünüme kavuşturdu.

Kocasinan’ı modern projelerle geliştirirken estetik ve görsel açıdan da zenginleştiren Kocasinan Belediyesi, çöp konteynerlerine resim çalışması yaparak, daha güzel bir görünüme kavuşturdu. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan yenilikçi çalışmalar neticesinde Kayseri’ye ve Kocasinan’a ayrı bir güzellik ve canlılık kattıklarını söyledi.
Kocasinan bölgesindeki okullara yerleştirilen çöp konteynerlerini yaygın hale getireceklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Geleceğimiz teminatı yavrularımıza çevre bilinci aşılamak için çöp konteynerlerini daha sevimli hale getirdik. İlerleyen zamanda bunun sayısını artırarak devam edeceğiz. ” dedi. Kocasinan bölgesinde bulunan mahallelerin daha güzel görünüme kavuşması için çalışmalar yürüttüklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Şehrin görsel estetiğine büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda yenilikçi belediye olarak farklı projeleri hizmete sunuyoruz. Özellikle modern aydınlatma ile ilçemizi görsel ve estetik olarak daha güzel bir hale getirdik. Yenilikçi yaklaşımlar ile aydınlatmada vatandaşlarımıza alışılmışın dışında adeta görsel konfor sunuyoruz. Çevreye duyarlı tasarımı olan aydınlatma ürünlerinde enerji tasarrufu sağlıyoruz. Özellikle parklarımızın daha renkli, daha güzel ve daha ferah bir görünüme kavuşması için projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Yeni çöp konteynerlerinden ışıklı bariyerlere kadar farklı yenilikleri ilçemize kazandırdık. Bütün gayretimiz hemşehrilerimize daha mutlu, huzurlu olabilecekleri bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir.” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, ilçenin her mahallesini güzelleştirmek ve yenilemek için yoğun bir şekilde çalışmaların devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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Muhsin Eczanesi (24 Saat Açık)
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