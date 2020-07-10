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Koçibey Caddesi’nde değişim başladı

VAN HABERLERİ  | 10.07.2020 15:59 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi, Vali Mithat Bey Mahallesi Koçibey Caddesi’nde yaklaşık 900 metrelik alanda kaldırım, refüj, drenaj ve asfalt serim çalışmasının startını verdi.İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki ara sokak ve caddelerin daha kullanışlı ve modern bir görünüme kavuşması için altyapı, tadilat ve yol çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor.

Van’ın İpekyolu Belediyesi, Vali Mithat Bey Mahallesi Koçibey Caddesi’nde yaklaşık 900 metrelik alanda kaldırım, refüj, drenaj ve asfalt serim çalışmasının startını verdi.
İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki ara sokak ve caddelerin daha kullanışlı ve modern bir görünüme kavuşması için altyapı, tadilat ve yol çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Koçibey Caddesi’nde çalışmaların startını veren belediye ekipleri, bu caddede yol çalışmalarını 2 bölge şeklinde yapacak. 3,5 metre genişliğinde 2 metrelik refüj, yayaların rahatlıkla hareket edebileceği geniş kaldırımlar ile 5,5 metrelik bölünmüş yol yapılacak.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, yapılan çalışmaları yerinde denetledi. Koçibey Caddesi’nde bir takım yeni düzenlemeler yapılacağını belirten Başkan Aslan, “İpekyolu ilçemizin hak ettiği güzel yerlere gelebilmesi için yoğun bir mesai harcıyoruz. Bugün burada yapılan yol çalışmamız 2 bölge şeklinde olacak. Yaklaşık 900 metrelik Koçibey Caddemizde ilk defa Trimer kazıma makinemizi kullanarak buranın ıslahını gerçekleştireceğiz. Diğer sokaklarımızla beraber 2 kilometreyi bulacak bu çalışma ile Koçibey Caddemizde araç trafiğine de düzenleme getiriyoruz. Burada araç trafiği tek yön geliş ve gidiş olarak yapılacak. Refüj ve geniş kaldırımların yer alacağı bu çalışmamızın sonlanmasıyla vatandaşlarımızın daha rahat nefes alabilecekleri, trafik akışının da kolaylaşacağı bir caddemiz olacak. Çalışmamızın şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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