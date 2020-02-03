YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Koçlar ve Obuz, yazdıkları kitapları Rektör Şevli’ye takdim etti

Koçlar ve Obuz, yazdıkları kitapları Rektör Şevli’ye takdim etti

VAN HABERLERİ  | 03.02.2020 16:56 | Son Güncelleme

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyeleri kaleme aldıkları 4 kitabı Rektör Prof.

Koçlar ve Obuz, yazdıkları kitapları Rektör Şevli’ye takdim etti

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyeleri kaleme aldıkları 4 kitabı Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli’ye takdim etti.
Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Bekir Koçlar ve Doç. Dr. Ömer Obuz, kaleme almış oldukları "Yüzüncü Yılında Milli Mücadele ve Atatürk", " Siirt’in Cumhuriyet Serüveni", "Türk Rönesans’ının Peşinde Bir Aydın: İsmail Hakkı Baltacıoğlu" adlı kitaplarını Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli’ye takdim ettiler. Rektörlük makamında öğretim üyelerini kabul eden Rektör Şevli; Doç. Dr. Koçlar ve Doç. Dr. Obuz’u tebrik ederek, "Van YYÜ her anlamda daha ileri noktalara doğru hızla gitmektedir. İşte iki kıymetli hocamız çok önemli 4 kitap yazmışlar. Bundan dolayı hocalarımızı tebrik ediyorum ve başarılarının devamı diliyorum. Biz üniversite yönetimi olarak her türlü bilimsel çalışmayı destekliyoruz" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tunçbilek’te hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

Tunçbilek’te hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

Dorukhan Toköz'ün, eski kız arkadaşını tehdit ettiği iddiasına avukatından yalanlama

Dorukhan Toköz'ün, eski kız arkadaşını tehdit ettiği iddiasına avukatından yalanlama

Çavdarhisarspor şampiyonluğa yürüyor

Çavdarhisarspor şampiyonluğa yürüyor

Modifiye tutkunu "Süslü"nün dolmuşunda renkli yolculuk

Modifiye tutkunu "Süslü"nün dolmuşunda renkli yolculuk

Van Namaz Vakitleri 3 Şubat Pazartesi

İmsak
05:40
Sabah
07:04
Öğle
12:25
İkindi
15:12
Akşam
17:36
Yatsı
18:55

Van Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Pazartesi

Deva Eczanesi
Ipekyolu
Nur Eczanesi
Ipekyolu
Şifa Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli İstanbul Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Deva Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Vanlı futbol hakemlerinden Elazığ için seferberlik

Vanlı futbol hakemlerinden Elazığ için seferberlik

Tuşba Belediyesi’nden çöp konteyneri dağıtımı

Tuşba Belediyesi’nden çöp konteyneri dağıtımı

Van İpekyolu Devlet Hastanesi, Depremden Sonra Çocuk Hastanesi Olarak Hizmet Veriyor

Van İpekyolu Devlet Hastanesi, Depremden Sonra Çocuk Hastanesi Olarak Hizmet Veriyor

‘her Okula Bir Kitaplık’ Kampanyası

‘her Okula Bir Kitaplık’ Kampanyası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.