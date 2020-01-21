Köhne bina kütüphane oluyor

Bir zamanlar sağladığı elektrikle Dokuma Fabrikası yerleşkesini aydınlatan fabrikanın trafo binası, şimdi de ‘Cemil Meriç Kitaplığı’ kimliği ile beyinlere ışık olacak.

Kepez Belediyesi, eski Dokuma Fabrikası’nın köhne binalarını, müze ve eğitim işlevleriyle ayağa kaldırmaya devam ediyor. Dokuma Fabrikası yerleşkesine uzunca yıllar enerji sağlayan, fabrika kapandıktan sonra köhne bir binaya dönüşen trafo binasının inen şalteri, yeniden kaldırılıyor. Müzeleriyle, sergi salonuyla, bilim merkeziyle, sanat sokağı ve konser alanıyla adeta bir kültür adası haline gelen Dokuma Fabrikası’nın eski trafo binası kütüphaneye dönüştürülüyor. İki katlı ve 900 metrekare büyüklüğündeki bina, restore edildikten sonra kütüphane haline getirilecek. Kütüphaneye de ünlü yazar, çevirmen ve düşünür Cemil Meriç’in ismi verilecek.

Dokuma’nın trafo binası kütüphane oluyor

Bürokratlarıyla trafo binasında incelemelere bulunan Tütüncü, yaptığı açıklamada, Dokuma alanının, müzeleriyle, yeşil alanlarıyla, kültürel ve sosyal etkinlikleriyle güzel bir yaşam adası haline geldiğini söyledi. Tütüncü, Dokuma’da, bir sanayi tesisinin kültür alanına dönüşüm modelinin nasıl olacağını Türkiye’ye gösterdiklerini belirtti.

Eski Dokuma Fabrikası Yerleşkesine enerji sağlayan ve şuan köhne bir yapı olan trafo binasını bu yıl restore edeceklerini aktaran Tütüncü, “Bu binayı Dokuma yerleşkesinin özel bir tamamlayıcısı olması amacıyla yeniden projelendiriyoruz. Bu kapsamda trafo binasını, kütüphaneye dönüştürüyoruz” dedi.