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Köklerin Rengine ilgi büyük

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.02.2020 13:16 | Son Güncelleme

Talas Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Sanat Galerisi’nin ilk sergisi olan ‘Köklerin Rengi Türk Sanatları Sergisi’ büyük ilgi görüyor.Eski Tol Kilise’nin restorasyonu ile sanat galerisine dönüştürülen ve 1 Şubat tarihinde düzenlenen açılış töreni ile hizmete giren Talas Sanat Galerisi, bugünlerde nadide eserlerin yer aldığı bir sergiye ev sahipliği yapıyor.Bin 500 yıllık tarihi geçmişiyle kendisi de bir başyapıt olan galeride, Mozaik Sanatçısı Meyçem Ezengin, Cilt Sanatçısı Melike Kazaz, Cam Sanatçısı Yasemin Aslan Bakiri ile Ebru Sanatçıları Hikmet Barutçugil ve Sema Balkaya Öksüz’e ait toplam 21 eser sergileniyor.Pazar’a kadar açıkAçılışından bu güne kadar yaklaşık 10 bin kişi tarafından ziyaret edilen galerinin ilk sanat organizasyonu ‘Köklerin Rengi’ sergisi, yoğun istek üzerine uzatılmıştı.

Talas Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Sanat Galerisi’nin ilk sergisi olan ‘Köklerin Rengi Türk Sanatları Sergisi’ büyük ilgi görüyor.
Eski Tol Kilise’nin restorasyonu ile sanat galerisine dönüştürülen ve 1 Şubat tarihinde düzenlenen açılış töreni ile hizmete giren Talas Sanat Galerisi, bugünlerde nadide eserlerin yer aldığı bir sergiye ev sahipliği yapıyor.
Bin 500 yıllık tarihi geçmişiyle kendisi de bir başyapıt olan galeride, Mozaik Sanatçısı Meyçem Ezengin, Cilt Sanatçısı Melike Kazaz, Cam Sanatçısı Yasemin Aslan Bakiri ile Ebru Sanatçıları Hikmet Barutçugil ve Sema Balkaya Öksüz’e ait toplam 21 eser sergileniyor.

Pazar’a kadar açık
Açılışından bu güne kadar yaklaşık 10 bin kişi tarafından ziyaret edilen galerinin ilk sanat organizasyonu ‘Köklerin Rengi’ sergisi, yoğun istek üzerine uzatılmıştı. 23 Şubat Pazar Gününe kadar açık olacak sergi, 10.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilecek. Kiçiköy Mahallesi Ali Saip Paşa Caddesi’nde hizmete giren Talas Sanat Galerisi, hem otantik yapısıyla dikkat çekiyor hem de Kayseri’nin tek sanat galerisi olma özelliği taşıyor.

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İrfan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yüksel Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Semt Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Nalbantoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Duygu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Akif Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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