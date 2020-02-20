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Kolesterol kontrolü hayati öneme sahip

SAMSUN HABERLERİ  | 20.02.2020 16:28 | Son Güncelleme

Kardiyoloji Uzmanı Opr.

Kolesterol kontrolü hayati öneme sahip

Kardiyoloji Uzmanı Opr. Dr. Canan Uğur, kalp-damar hastalıkları ve tansiyon gibi sağlık sorunlarının tedavisinde kolesterol kontrolünün hayati öneme sahip olduğunu söyledi.
İsmi bile korku ya da şüpheye sevk eden kolesterolün aslında vücudun sağlıklı çalışabilmesi için gerekli olduğunu belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Kardiyoloji Uzmanı Opr. Dr. Canan Uğur, kolesterolün vücudun tüm hücrelerinde bulunan bir kan yağı olduğu bilgisini verdi.
Opr. Dr. Canan Uğur, "Karaciğerinizin, sindirim sisteminizin, hormonlarınızın, sinir sisteminizin, cinsel hayatınızın bu ve bunun gibi pek çok vücut fonksiyonunun düzgün ve sağlıklı olabilmesi için kolesterol üretilir. Özellikle çocukluk çağındaki beslenme kolesterolden zengin olmalıdır. Bu dönemdeki kolesterol eksikliği gelişme bozukluğu ve zeka geriliğine yol açabileceği gibi, sağlıklı bir yaşam için kolesterol düzeyinin, olması gereken seviyede tutulması da çok önemlidir. Hayati fonksiyonları yerine getirmek ile görevli olan kolesterolün eksikliği fonksiyon bozukluğuna, çocuklarda gelişim bozukluğuna sebep olabilir. Bununla birlikte kolesterolün yükselmesi ise kalp ve beyin damarlarında tahribata sebep olur. Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için doğru olan kolesterolün seviyesinin kabul edilebilir bir sınırda olması gerekir. Kanda normalden fazla bulunması halinde, damar sertliğine neden olur ve bazen de safra pigmentleri ile birleşerek safra taşlarının oluşumunda rol oynar. Damar sertliği yalnızca kalp damar hastalıklarında değil; beyin, bacak, böbrek ile vücuttaki bütün damarlarda hasar oluşumuna yani damar tıkanmasına yol açabilir. Yüksek kolesterol tedavisinde hasta laboratuvar testleri ile birlikte kardiyoloji uzmanı tarafından yakın takipte olmalı ve tedavi süreci takip edilmelidir. Diyet ve egzersiz gibi yaşam tarzı değişikliklerine rağmen kolesterol seviyesi belli bir düzeye çekilemeyen hastalarda, ilaçla tedavisi de gerekebilir. Fakat bu durum kolesterolü normal seviyede olan kişiler için geçerli değildir buna da dikkat etmek gerekir. Kolesterol ilaçlarının yerinde ve doğru kullanılmalı, bu süreçte doktor kontrolü çok önemlidir" dedi.

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