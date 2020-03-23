YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Kolonya üreticisinden sağlık çalışanlarına çam kolonyası

Kolonya üreticisinden sağlık çalışanlarına çam kolonyası

ANKARA HABERLERİ  | 23.03.2020 17:04 | Son Güncelleme

Kızılcahamam’da faaliyet gösteren bir kolonya üreticisi, sağlık çalışanlarına kolonya hediye etti.Kızılcahamam’da kolonya üreticisi Salih Ünlü, Kızılcahamam Devlet Hastanesinde çalışan tüm personele kolonya hediye etti.

Kızılcahamam’da faaliyet gösteren bir kolonya üreticisi, sağlık çalışanlarına kolonya hediye etti.
Kızılcahamam’da kolonya üreticisi Salih Ünlü, Kızılcahamam Devlet Hastanesinde çalışan tüm personele kolonya hediye etti. Ünlü, “Tüm dünyayı saran ve ülkemizi de etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle canla başla çalışan sağlık çalışanlarımıza çam sakızı çoban armağanı olarak onlara firmamız tarafından üretilen kolonyalarımızı hediye ettik. Armağanlarımızın onlara bir moral, bir motivasyon olmasını umut ediyor, Kızılcahamam Devlet Hastanemizde çalışan ve ülkemizde bu mücadeleyi veren tüm sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar dileyerek her zaman yanlarında olduğumuzu belirtiyorum. Allah kolaylıklar versin” dedi.
Sağlık çalışanları, Kızılcahamam Çam Kolonyası üreticisi Salih Ünlü’ye bu davranışından dolayı teşekkürlerini ilettiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Dünyanın en zengin ailesinin 10 yıl önceki raporda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı Dünyanın en zengin ailesinin 10 yıl önceki raporda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecekKılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecek
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Devrilen kamyondan yara almadan kurtuldu

Devrilen kamyondan yara almadan kurtuldu

Çukurdan kaçmak isterken otomobili devirdi

Çukurdan kaçmak isterken otomobili devirdi

Vatandaşı zehirleyeceklerdi, belediye ekipleri engel oldu

Vatandaşı zehirleyeceklerdi, belediye ekipleri engel oldu

Gaziantep'te Kovid-19'a karşı valilik öncülüğünde sosyal medya kampanyası başlatıldı

Gaziantep'te Kovid-19'a karşı valilik öncülüğünde sosyal medya kampanyası başlatıldı

Pazarcı esnafı ile vatandaşlara maske dağıtıldı

Pazarcı esnafı ile vatandaşlara maske dağıtıldı

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ağır 4 yaralı

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ağır 4 yaralı

Ankara Namaz Vakitleri 23 Mart Pazartesi

İmsak
05:16
Sabah
06:40
Öğle
13:00
İkindi
16:27
Akşam
19:10
Yatsı
20:29

Ankara Nöbetçi Eczaneler23 Mart Pazartesi

Balgat Hakan Eczanesi
Cankaya
Aşti Eczanesi
Yenimahalle
Mert Eczanesi
Yenimahalle
İmece Eczanesi
Mamak
Dilara Eczanesi
Cankaya
Aysen Eczanesi
Cankaya
Karaşar Eczanesi
Altindag
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yargıtay Başkanı Cirit'ten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a veda ziyareti

Yargıtay Başkanı Cirit'ten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a veda ziyareti

Bakan Soylu, AB Dış İlişkiler heyetini kabul etti

Bakan Soylu, AB Dış İlişkiler heyetini kabul etti

Başkentte tabancayla vurulan amca ve yeğen öldü

Başkentte tabancayla vurulan amca ve yeğen öldü

İran'ın Türkiye sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem

İran'ın Türkiye sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.