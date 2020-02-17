KOMEK ve ASEM’de yeni dönem rekor kursiyerle başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM), yeni döneme merkez ve ilçelerde rekor katılımla başladı. Konya genelindeki 69 kurs merkezindeki kurslara 57 bin kursiyer katılıyor.

KOMEK ile ASEM yeni dönem eğitimlerine rekor sayıda kursiyerle başladı. Konya’nın istihdamına ve sosyal hayatına katkısını sürdüren ve bu dönem Konya genelinde 69 kurs merkezine ulaşan KOMEK ve ASEM, yeni dönemde 57 bin kursiyer kaydı alarak ilk kez bu seviyede kursiyerle yeni dönem eğitimlerine başladı.

Toplamda 320 farklı branşta eğitim

KOMEK ve ASEM’de bu dönem mevcut branşlara ilave pek çok farklı branşta kursiyerlere hizmet veriliyor. İlk kez açılan; Arapça Konuşma Kulübü, Bilgisayar Destekli 2 Boyutlu Çizim, Bootstrap ile (Responsive) Duyarlı Web Tasarımı Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Çelik Yapı Tasarımı Geliştirme Uyum Eğitimi, Çocuk Beslenmesi, Çocuk Hakları ve Mevzuatı, Farsça A-2, İşaret Dili ile Dini Kavramlar Öğreticiliği, Kadın Giysileri Bilgisayarlı Kalıp Hazırlama, Kanun, Kitap Tahlili, Linux Eğitimi, Retorik, Web Tabanlı İçerik Yönetim Sistemleri, Yabancılar İçin Türkçe B-1, Yapma Çiçek Yapımı (Porselen Çamuru ile) gibi yeni branşlar açan KOMEK ve ASEM’de, yeni dönemde ise toplamda 320 farklı branşta eğitim veriliyor.