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Komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen kişi gözaltına alındı

AA AA
08.05.2024 14:15
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Antalya'nın Kaş ilçesinde, köpeğinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tartıştığı komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayarak sürükleyen kişi gözaltına alındı.

Ova Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekibi, Göl Caddesi'nde bir otomobilin arkasına bağlanan kişinin yerde sürüklendiğini görerek duruma müdahale etti.

Ayaklarından otomobile bağlı olan O.S'yi kurtaran jandarma ekibi, aracı kullanan Ş.T'yi gözaltına aldı.

Vücudunda sıyrıklar bulunan O.S, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen O.S'nin, komşusu Ş.T'nin köpeğini kovaladığı, aracın altında kalan hayvanın telef olması üzerine tartışma çıktığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya kaş halat

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