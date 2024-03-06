MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Komşusunun evini kurşunlamakla suçlanıyordu! Şarkıcı Metin Işık ve oğlunun davasında mütalaa verildi

Komşusunun evini kurşunlamakla suçlanıyordu! Şarkıcı Metin Işık ve oğlunun davasında mütalaa verildi

06.03.2024 19:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Komşularının evini kurşunlamakla suçlanan şarkıcı Metin Işık ve oğlu M.I için savcı mütalaasını verdi. Ünlü şarkıcının ‘silahlı tehdit’ suçundan cezalandırılması istendi.

Kayseri Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuksuz yargılanan Metin Işık, Eşi G.I. ile tutuklu yargılanan oğlu M.I ve taraf avukatları katıldı. Geniş güvenlik önlemleri alınan davada savunma yapan tutuklu sanık M.I. “Ben kendimi korumak istedim. Olaydan önce babam tehdit edildi. Resmi mercilere şikayet ettik. Ben o gün kendimizi korumak istedim. Yere doğru ateş ettik. Kimseye zarar vermek niyetinde değildim” dedi.

AW156681_02

Tutuksuz yargılanan Metin Işık ise, "Dişimize basa basa tahrik edildik. Cani değiliz. İki senedir yerimizden olduk bir de iftira yedik. Vicdanınıza sığınıyorum” dedi.

Cumhuriyet savcısı, M.I.’nın ‘öldürmeye teşebbüs’, ‘silahla olası kasıtla yaralama’, ‘ duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflaması/yitirilmesi‘ suçlarından, Metin Işık’ın ise ‘silahlı tehdit’ suçundan ceza almasını istedi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

AW156681_01

OLAY

15 Ağustos 2022'de Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre şarkıcı Metin Işık ve oğlu M.I. ile husumetli komşuları arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında Metin Işık ile oğlunun bulunduğu taraftan pompalı tüfekle komşularına doğru av tüfeği ile ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 5 kişi yaralandı. Olay sonrası şarkıcı Metin Işık ile eşi G.I. ve oğlu M.I. gözaltına alındı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Chef GPT


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dizi ekibini şoke eden olay! Neye uğradıklarını şaşırdılarDizi ekibini şoke eden olay! Neye uğradıklarını şaşırdılar
Son sağlık durumunu açıkladı: "İkinci kez..."Son sağlık durumunu açıkladı: "İkinci kez..."
Komedyene gülme yasağı getirildi!Komedyene gülme yasağı getirildi!
Anahtar Kelimeler:
Metin Işık doğru
En Çok Okunan Haberler
Dünya piyasalarının beklediği açıklama geldi! Faiz indirimi için ilk sinyali verdi

Dünya piyasalarının beklediği açıklama geldi! Faiz indirimi için ilk sinyali verdi

İslam Memiş hem tahmin yaptı hem uyardı

İslam Memiş hem tahmin yaptı hem uyardı

Emeklilere ek zam geliyor mu? AK Partili Akbaşoğlu'ndan açıklama geldi, o tarihi işaret etti!

Emeklilere ek zam geliyor mu? AK Partili Akbaşoğlu'ndan açıklama geldi, o tarihi işaret etti!

Stres transferine dikkat çekti 'Kuzeye doğru...'

Stres transferine dikkat çekti 'Kuzeye doğru...'

Referandum yapıldı, Danıştay onayladı! 34 yıl sonra başka bir ile bağlanıyor…

Referandum yapıldı, Danıştay onayladı! 34 yıl sonra başka bir ile bağlanıyor…

Gezgin çift Hindistan'da dehşeti yaşamıştı! Flaş gelişme yaşandı

Gezgin çift Hindistan'da dehşeti yaşamıştı! Flaş gelişme yaşandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.