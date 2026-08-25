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Davet Musab sete çıkıyor! Furkan Palalı’nın partneri belli oldu

Tekden Film imzalı tabii’nin yeni iddialı dönem dizisi “Davet Musab” eylül ayında sete çıkacak. Cem Akyoldaş’ın yönetmen koltuğuna oturacağı dizinin büyük bir kısmı İran’da çekilecek.

Davet Musab sete çıkıyor! Furkan Palalı’nın partneri belli oldu
Öznur Yaslı İkier

Kemal Tekden’in patronu olduğu Tekden Film imzalı tabii’nin yeni iddialı dönem dizisi “Davet Musab” eylül ayında sete çıkmaya hazırlanıyor.

Cem Akyoldaş’ın yönetmen koltuğuna oturacağı dizinin büyük bir kısmı İran’da çekilecek. Dizinin kadın başrol karakteri Hamne’ye hayat verecek karakter belli oldu.

Davet Musab sete çıkıyor! Furkan Palalı’nın partneri belli oldu 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hamne’ye genç kuşağın başarılı yıldızlarından Ekin Aksoy hayat verecek. Aksoy, 16 bölümden oluşacak olan dizide Furkan Palalı’nın hayat vereceği Musab’ın eşi olarak seyirci karşısına çıkacak.

Davet Musab sete çıkıyor! Furkan Palalı’nın partneri belli oldu 2

DAVET MUSAB KONUSU NEDİR?
“Davet Musab” İslam öncesi dönemde varlıklı yaşamını bırakıp Müslüman olan ve Medine’de İslam’ı yayan Musab’ın hikâyesini güçlü bir prodüksiyonla ekrana taşıyor.

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Furkan Palalı
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