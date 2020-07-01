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Kömürlü İlkokuluna yeni yemekhane yapılıyor

ERZURUM HABERLERİ  | 01.07.2020 10:17 | Son Güncelleme

Şenkaya Kömürlü mahallesi ilkokulunun yemekhanesi yeniden yapılıyorKorona virüsü nedeni ile kapalı olan okula yeni yemekhane inşaatı hızlı bir şekilde yapılmaya devam ediliyor.

Şenkaya Kömürlü mahallesi ilkokulunun yemekhanesi yeniden yapılıyor
Korona virüsü nedeni ile kapalı olan okula yeni yemekhane inşaatı hızlı bir şekilde yapılmaya devam ediliyor. Okullar açılmadan modern yemekhanenin bitirilmesi planlanıyor.
Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin, “Bizim bu Necip millet ve evlatları için bir derdimiz var. Dert edindiğimiz bu yolda Kaymakamlığımız ve Muhtarlığımız öncülüğünde, hayırseverlerimizin destekleriyle başlattığımız Kömürlü Ortaokulu Yemekhanesi inşaatını yerinde inceledik. Bismillah diyerek başladığımız bu işinde sonuna gelmek üzereyiz. Öğrencilerimize ve mahallemize hayırlı olsun” dedi.
Kaymakam Tekin, mahalle sakinleriyle sohbet ettikten sonra mahalleden ayrıldı.

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