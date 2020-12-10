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Kömürlükte çıkan yangın büyümeden söndürüldü

MANİSA HABERLERİ  | 10.12.2020 14:24 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir apartman dairesinin kömürlüğünde yangın çıktı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir apartman dairesinin kömürlüğünde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek olası bir facianın önüne geçti.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Altay Mahallesi Tınaztepe Sokak üzerinde Mustafa K.G.’ye ait apartman dairesinin kömürlük kısmında yangın çıktı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler alevleri söndürerek yangını kontrol altına aldı.
Yangın sırasında apartmanda ve sokakta kısa süreli panik yaşandı.

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