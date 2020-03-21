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Konak Belediyesinde nöbetçi personel sistemi

İZMİR HABERLERİ  | 21.03.2020 10:53 | Son Güncelleme

Konak Belediyesi 23 Mart Pazartesi gününden itibaren mesai saatleri içinde nöbetçi personel sistemine geçiyor.Korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen toplum sağlığını koruma tedbirleri kapsamında dezenfektasyon ve bilgilendirme çalışmalarını yürüten Konak Belediyesi, nöbetçi personel sistemini devreye alacak.

Konak Belediyesi 23 Mart Pazartesi gününden itibaren mesai saatleri içinde nöbetçi personel sistemine geçiyor.
Korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen toplum sağlığını koruma tedbirleri kapsamında dezenfektasyon ve bilgilendirme çalışmalarını yürüten Konak Belediyesi, nöbetçi personel sistemini devreye alacak. 23 Mart Pazartesi günü başlayacak olan uygulama, belediyenin tüm müdürlüklerini kapsayacak. Hem belediye personelinin ve ailelerinin hem de belediye hizmetlerinden yararlanan vatandaşların sağlığı düşünülerek başlanan uygulama kapsamında her müdürlükte nöbetçi ekipler görev yapacak. Belirli günlerde ise nöbetçi ekiplerin değişimi sağlanacak.
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, belediye hizmetlerini aksatmadan sürdürürken personelin ve toplumun sağlığını da tehlikeye atmamak adına nöbet sistemine geçtiklerini ifade ederek, “Salgını yenmek için sosyal mesafenin önemi tüm dünyada kabul gördü. Daha az temas için duyarlı vatandaşlarımız kendilerini evlerinde izole ediyor. Hemşerilerimize, zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını tavsiye ediyor ve Konak Belediyesi’nin hizmetlerinden web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden yararlanabileceklerini hatırlatıyoruz. Bizler de kendi personelimizin, ailelerinin ve toplumun sağlığı için nöbetçi personel uygulamasına geçiyoruz. Bu zor günleri hep birlikte en kısa zamanda atlatmayı umuyoruz” dedi.

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Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Akyürek Eczanesi
Balcova
Alkın Eczanesi
Balcova
Okur Eczanesi
Bayindir
Yaşaroğlu Eczanesi
Bayrakli
Zeytin Eczanesi
Bayrakli
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