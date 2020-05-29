YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Konak Belediyesinden Kızılay’a destek

Konak Belediyesinden Kızılay’a destek

İZMİR HABERLERİ  | 29.05.2020 14:56 | Son Güncelleme

Konak Belediyesi, kan stokları tükenme noktasına gelen ve bağışçı bulmakta zorlanan Kızılay’a destek verdi.

Konak Belediyesi, kan stokları tükenme noktasına gelen ve bağışçı bulmakta zorlanan Kızılay’a destek verdi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile belediye personeli kan bağışında bulundu.
Konak Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle bağışçı sayısının azalması sonucu kan stokları tükenme noktasına gelen Kızılay’a destek sundu. Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi işbirliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyasında, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile belediye personeli kan verdi. Konak Belediyesinin Basmane hizmet binasında gerçekleştirilen kampanyaya yoğun katılım oldu. Başkan Abdül Batur’un yanı sıra Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ile belediye bürokratları da kan verdi. Belediye çalışanlarının da yoğun katılım gösterdiği kan bağışları, randevu sistemi uygulanarak ve sosyal mesafe gözetilerek gerçekleştirildi.

Batur: "İnsan sağlığı her şeyin üzerinde"
Kızılay’ın kan stoklarında salgınla birlikte oluşan sıkıntıyı yakından takip ettiklerini belirten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Kızılay, kan bağışında yıllardır uzmanlaşmış bir kurum. Birçok can bu sayede kurtuluyor. Bizim de bu kurumu, bu sistemi ayakta tutmamız lazım. Çünkü bir gün hepimizin kana ihtiyacı olabilir. Biz her zaman Kızılay’ın yanındayız. İnsan sağlığı, halk sağlığı her şeyin önünde ve bizler bunu çok iyi anlatan bir süreci yaşıyoruz. Kan stoklarına destek vermek, yapabilecek herkesin görevidir. Kan veren herkese, tüm çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gök: "Bağışçı bulmak çok zor"
Türk Kızılayı Kan Merkezi Ege Bölge Müdürü Dr. Gökay Gök ise “Covid-19 nedeniyle kan bağışçısı bulmakta çok zorluk çekiyoruz. Kan stoklarımız tükendi. Şu anda sadece bazı meydanlarda ve belediyelerle birlikte yürüttüğümüz kampanyalarda kan bağışı alabiliyoruz” dedi. Gök, Narlıdere Belediye Başkanlığı döneminden bugüne kan bağışı kampanyalarına her zaman destek verdiği için Başkan Batur’a ve kampanyada kan veren bürokratlar ile çalışanlara teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniğiSosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniği
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Omuz ağrısına dikkat

Omuz ağrısına dikkat

Motosikletli polisten İlayda’ya pastalı doğum günü sürprizi

Motosikletli polisten İlayda’ya pastalı doğum günü sürprizi

Paşa Seyir Terası hizmete girmek için gün sayıyor

Paşa Seyir Terası hizmete girmek için gün sayıyor

Belen’de tarihi yapılar restore edilerek gün yüzünü çıkarılıyor

Belen’de tarihi yapılar restore edilerek gün yüzünü çıkarılıyor

Camilerin yeniden açılışında şükür kurbanı kesildi

Camilerin yeniden açılışında şükür kurbanı kesildi

“Geniş Ailem” 21 bin ailenin alışveriş ihtiyacını karşıladı

“Geniş Ailem” 21 bin ailenin alışveriş ihtiyacını karşıladı

İzmir Namaz Vakitleri 29 Mayıs Cuma

İmsak
03:58
Sabah
05:44
Öğle
13:14
İkindi
17:07
Akşam
20:34
Yatsı
22:12

İzmir Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cuma

Eylül Yılmaz Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Akyürek Eczanesi
Balcova
Tamer Eczanesi
Balcova
Hayat Eczanesi
Bayindir
Canan Açık Eczanesi
Bayrakli
Koçer Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Girdikleri yazlık evleri kendi evleri gibi kullandıktan sonra soydular

Girdikleri yazlık evleri kendi evleri gibi kullandıktan sonra soydular

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

Meslektaşının Çantasını Çalmakla Suçlanan Avukata Ceza

Meslektaşının Çantasını Çalmakla Suçlanan Avukata Ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.