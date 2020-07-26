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Konak, can dostlar için biriktirecek

İZMİR HABERLERİ  | 26.07.2020 10:15 | Son Güncelleme

Konak Belediyesi, can dostlar için ‘Bayat Ekmek Kutusu’ projesini hayata geçirdi.Bayat ekmeklerin çöpe atılarak israf edilmesini önlemek ve can dostların beslenmesine destek olmak amacıyla Konak Belediyesi, ‘Bayat Ekmek Kutusu’ uygulaması başlattı.

Konak, can dostlar için biriktirecek

Konak Belediyesi, can dostlar için ‘Bayat Ekmek Kutusu’ projesini hayata geçirdi.
Bayat ekmeklerin çöpe atılarak israf edilmesini önlemek ve can dostların beslenmesine destek olmak amacıyla Konak Belediyesi, ‘Bayat Ekmek Kutusu’ uygulaması başlattı. Kutularda biriken bayat ekmekler, sokak hayvanlarının beslenmesi için kullanılacak.

Üç pilot mahallede uygulama başladı
Sıfır Atık projesi kapsamını genişleten Konak Belediyesi, şimdi de bayat ekmekleri kutularda toplayarak can dostlara ulaştıracak. ‘Çöpe değil, can dostlarımıza’ sloganıyla yola çıkan Konak Belediyesi, Bayat Ekmek Kutusu projesini ilk etapta üç mahallede uygulamaya soktu. Konak Belediyesi ekipleri, bayat ekmek kutularını Mehmet Ali Akman, Kılıçreis ve Muratreis Mahallelerinde yer alan ve evlerde biriken ambalaj atıklarını ayrıştırarak toplanmasını amaçlayan Atık Bank’ların yanına yerleştirdi. Vatandaşlar bu sayede bayat ekmeklerini çöpe değil, bu kutulara atabilecek. Kutularda biriken ekmekler toplanarak sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılması için hayvan barınaklarına, belediye veterinerliğine gönderilmesi planlanıyor. Can dostlariçin toplanan ekmeklerin bu proje ile çöpe atılarak israf edilmesinin de önüne geçilmiş olunacak.

Yaygınlaştırılması planlanıyor
Pilot bölge olarak belirlenen Mehmet Ali Akman, Kılıçreis ve Muratreis Mahallelerinin ardından projenin Konak’taki tüm mahallelerde yaygınlaştırılması planlanıyor.

Konak, can dostlar için biriktirecek

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