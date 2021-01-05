Konak Meclisinden kadın cinayetlerine kırmızı tepki

Konak Belediye Meclisi, yeni yılın ilk toplantısını Kültürpark Fuar Evlendirme Dairesi Salonunda gerçekleştirdi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur yönetiminde toplanan oturuma kırmızı ceket giyerek katılan kadın meclis üyeleri, kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Yeni yılın ilk toplantısını Kültürpark Fuar Evlendirme Dairesi Salonunda gerçekleştiren Konak Belediye Meclisi, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur yönetiminde bir araya geldi. Yılın ilk meclis oturumuna; kadın cinayetlerine, kadına şiddet ve tacize tepkilerini göstermek adına kırmızı ceket diyerek katılan kadın meclis üyeleri damga vurdu. Başta Konak Belediye Başkanı Abdül Batur olmak üzere, toplantıya katılan erkek meclis üyeleri de kırmızı kravat takarak kadın meclis üyelerine destek oldu. Kadına karşı şiddetin, kadın cinayetlerinin, hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini ve kadınların mücadelesini desteklediklerini ifade eden Başkan Batur, “Konak Belediye Meclisi olarak yeni yılı, yeni umutlar ve beklentilerle karşılarken bazı şeylerin de geride kalmasını ve bir daha hiç yaşanmamasını diliyoruz. 2021 kadın cinayetlerinin, kadına yönelik şiddet ve tacizlerin son bulduğu bir yıl olsun. Yeni yılın ilk toplantısında dikkatleri bu konuya çeken kadın meclis üyelerimizi kutluyor, destekliyor ve bu mücadelede her zaman yan yana duruyoruz” dedi. Kadın meclis üyeleri adına söz alan meclis üyesi Nurten Serhadbeyi de “2021 yılında kadın cinayetleri, taciz ve şiddet olmasın, kadınlar erkekler ile eşit temsil hakkına sahip olsun, hiçbir kadın kılık ve kıyafeti sebebiyle ayrıştırılmasın istiyoruz” diye konuştu.

"Yeni yıl sağlık getirsin"

Meclis oturumunun başlangıcında, 2020 yılında belediyenin yaptığı çalışmalarla ilgili bir değerlendirme yapan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 2021 yılının öncelikle sağlık getirmesi temennisinde bulundu. Başkan Batur, “2020 zor bir yıl oldu, özellikle de sağlık açısında. Pandemi nedeniyle birçok insanımızı yitirdik. Sevdiklerimize dokunamıyoruz, sarılıp kucaklaşamıyoruz; sosyal yaşamımız tamamen değişti. En büyük dileğimiz 2021 de bu pandemi felaketinden kurtulmak” sözlerine yer verdi. 2020 yılında pandemiye rağmen her alanda hizmet üretmeye devam ettiklerine dikkat çeken Başkan Batur, geçen bir yılda birçok projeyi tamamladıklarını dile getirdi. Başkan Batur, 2020’de özellikle kentsel dönüşüm çalışmalarına ağırlık verdiklerini, tarihi ayağa kaldıran restorasyon projeleriyle tarihi değerleri kent yaşamına kattıklarını söyledi.

Denetim Komisyonu seçildi

Konak Belediye Meclisinin ocak ayı ilk toplantısında Belediye Kanunu’nun 25. maddesine istinaden Denetim Komisyonu üye seçimleri de kapalı oylama ile yapıldı. Yapılan oylamada Rıdvan Tekin ve Birol Özkardeşler 35, Sibel Hür 34, İsmail Özen ve Nesrin İlkutlav 33 oy alarak Denetim Komisyonuna seçildi.