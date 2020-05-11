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Konak’ta parklar çocuklar için hazırlanıyor

İZMİR HABERLERİ  | 11.05.2020 17:04 | Son Güncelleme

Konak Belediyesi, yaklaşık 2 aydır sokağa çıkamayan ve 13 Mayıs’ta ilk kez dışarı çıkacak olan çocuklar için parkları ve oyun alanlarını tertemiz korona virüs tedbirleri dahilinde dezenfekte ediyor.Açıklanan normalleşme takvimine göre 13 ve 15 Mayıs tarihlerinde 20 yaş altı vatandaşlara verilen dörder saatlik sokağa çıkma izni için Konak Belediyesi, belediyenin ilgili müdürlüklerini harekete geçirdi.

Konak Belediyesi, yaklaşık 2 aydır sokağa çıkamayan ve 13 Mayıs’ta ilk kez dışarı çıkacak olan çocuklar için parkları ve oyun alanlarını tertemiz korona virüs tedbirleri dahilinde dezenfekte ediyor.
Açıklanan normalleşme takvimine göre 13 ve 15 Mayıs tarihlerinde 20 yaş altı vatandaşlara verilen dörder saatlik sokağa çıkma izni için Konak Belediyesi, belediyenin ilgili müdürlüklerini harekete geçirdi. Yaklaşık 2 aydır sokağa çıkmayıp geçen pazar günü ilk kez dışarı çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen hazırlıklar bu kez çocuklara yönelik olarak yapılacak. Konak Belediyesi ekipleri, ikametgah alanlarına yürüme mesafesinde bulunan tüm parklarda temizlik ve dezenfektasyon çalışması gerçekleştiriyor.

Temizlik ve dezenfektasyonda Konak farkı
13 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesindeki yerlere gidebilme izni verilecek olan 0-14 yaş grubundaki çocukların, dışarıda geçirdikleri süre boyunca güvende olabilmeleri için belediye ekipleri seferber oldu. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un talimatı ile harekete geçen ekipler, 13 Mayıs tarihinden önce tüm parkları dezenfekte edecek. Aynı uygulama, 15 Mayıs tarihinde de 15-20 yaş arası gençlerin dışarıda sağlıklı ve güvenli vakit geçirebilmeleri için yapılacak. Salgın ile mücadelede belediyelerin temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarının önemine vurgu yapan Başkan Batur, “Bu zorlu süreçte 65 yaş ve üstü büyüklerimiz ile 20 yaş ve altı çocuklarımız ve gençlerimizin, sokağa çıkma yasağı ile evde kalarak gerçekleştirdikleri fedakarlığın, yaşanan olumlu tabloda çok büyük payı var. Bizim görevimiz onların dışarı çıkacağı gün ve saatlerde, güvenli ve hijyenik alanlarda vakit geçirebilmelerine olanak tanıyabilmek adına çalışmalar yapmak. Vakaların görüldüğü ilk haftadan itibaren şehirdeki temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarını çok sıkı bir şekilde uyguladık. Anneler Günü’ne de denk gelen 65 yaş ve üstü büyüklerimizin sokağa çıkabildiği pazar günü öncesi, ilçemizdeki tüm parkları temizledik ve dezenfekte ettik. Aynı hassasiyeti çarşamba günü sokağa çıkacak olan çocuklarımız ve cuma günü çıkacak gençlerimiz için de gösteriyoruz. Onlar dışarı çıkmadan, biz tüm ekiplerimizle çalışarak parkları uygun hale getireceğiz.”

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