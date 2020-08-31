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Konak’ta temizlik harekatı

İZMİR HABERLERİ  | 31.08.2020 10:39 | Son Güncelleme

Konak Belediyesi, Güzelyalı ve Gültepe’den başlayarak çöp toplama, yıkama ve dezenfeksiyon çalışması başlattı.

Konak Belediyesi, Güzelyalı ve Gültepe’den başlayarak çöp toplama, yıkama ve dezenfeksiyon çalışması başlattı. Pandemi ve sıcak hava kaynaklı virüs ve bakterilere savaş açan temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, Konak’ın her sokağına girerek temizlenmemiş tek nokta bırakmayacak.
Pandemide enfekte olanların sayısının yeniden artışa geçtiği günlerde Konak Belediyesi, şehirde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Güzelyalı ve Gültepe semtlerinde eş zamanlı başlayan temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının ilk gününde yapılan çalışmalara vatandaştan da tam not aldı. Güzelyalı ve Göztepe’de başlayan temizlik harekatı yaklaşık 3 bin sokağın bulunduğu Konak’ta bir hafta içerisinde tüm sokaklarda gerçekleştirilecek.

Dört dörtlük temizlik
Her sokağın detaylı bir şekilde temizlendiği çalışmada ilk olarak süpürge ekipleri temizlenecek sokaklara girerek baştan sona süpürdü. Süpürgenin ardından moloz ekipleri kepçe ve bobcat araçları ile molozları kaldırırken bir yandan da çöp toplama ekipleri konteynerleri boşalttı. Sıcak havanın da etkisiyle kötü koku yayan ve hastalık riski taşıyan konteynerler de temizlenerek dezenfekte edildi. Atık ve çöplerden kurtulan sokaklar, hem yıkama araçları ile hem de hortumla sulama ve deterjanlama yapılarak tertemiz hale getirildi. Detaylı temizliğin ardından ise dezenfeksiyon ekipleri dezenfektasyon çalışması ile son noktayı koydu. Güzelyalı ve Gültepe bölgelerinde girilmedik sokağın kalmadığı çalışmada 40 kişilik süpürge ekibinin hazır bulunduğu çalışmada sekiz adet yıkama aracı, iki adet su tankeri, bobcat, kepçe ve kamyonlardan oluşan iş makinesi filosu kullanıldı. Güzelyalı ve Gültepe’de eş zamanlı başlayan temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları bir hafta içinde Konak’ın tüm sokaklarında uygulanacak ve sonrasında da rutin olarak devam edecek.

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