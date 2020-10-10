YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Konak’tan kardeş şehir Honaz’a destek

Konak’tan kardeş şehir Honaz’a destek

İZMİR HABERLERİ  | 10.10.2020 13:51 | Son Güncelleme

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ziyaret ettiği kardeş şehir Honaz’ı, ilçe halkının hak ettiği bir noktaya taşımak için ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini söyledi.Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu’nun da katılımıyla birlikte Konak’ın Denizli’deki kardeş şehri Honaz’da, Belediye Başkanı Yüksel Kepenek’e konuk oldu.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ziyaret ettiği kardeş şehir Honaz’ı, ilçe halkının hak ettiği bir noktaya taşımak için ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini söyledi.
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu’nun da katılımıyla birlikte Konak’ın Denizli’deki kardeş şehri Honaz’da, Belediye Başkanı Yüksel Kepenek’e konuk oldu. Konak Belediyesinin teknik ekibi ile beraber ilçeyi gezerek incelemelerde bulunan Başkan Batur, 70 yıl sonra yeniden Cumhuriyet Halk Partili bir belediye yönetimine kavuşan Honaz’ın, hak ettiği noktaya gelmesi için el birliği ile çalışacaklarının altını çizdi. Honaz’ın baba toprağı olması sebebiyle kendisi için özel bir yeri olduğunu belirten Başkan Batur, “Honaz bizim kardeşimiz, kardeşimizin yanında duracağız, kardeşliğe devam edeceğiz” dedi.

“Kardeşimizin yanında duracağız”
Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek’in yerel seçimlerin üzerinden geçen 500 gün içerisinde yaptığı çalışmalar ve projeler hakkında bir bilgilendirme turu da olan Honaz gezisinde; tarım, sanayi ve turizm alanındaki projeler tanıtıldı. İlçenin doğal güzellikleri; Saklı Göl, Göz Mesire Alanı, Kaklık Mağarası ile ata tohum merkezi ziyaretinin ardından Belediye Başkanı Kepenek ile gurur duyduklarını ifade eden Başkan Batur şöyle konuştu:
“Başkanımızın, Honaz’ın ve ilçe turizminin gelişmesi için çok büyük hamleler yaptığını gördük. Honazlıların kendisine verdiği desteğe layık bir belediye başkanı olarak çalışmalarına devam ediyor. Biz de Konak Belediyesi olarak, destek olmak için elimizden geleni yapacağız. Yüksel Kepenek, kentlilik bilinci içinde Honaz’ı geliştiriyor, restorasyonlar yapıyor, üretici ile yan yana duruyor. Burada tarım, kültür, turizm ve doğaya sahip çıkan bir belediye başkanı kardeşimiz var. Biz de kardeşimizin yanında duracağız. Honaz bizim kardeşimiz, kardeşliğe devam edeceğiz.”

Kardeş belediyecilik ile daha iyi hizmet
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da, Honaz’da yapılan çalışmaların Denizli’de ve tüm Türkiye’de görünür olmasını istediklerini dile getirdi.
İş birliği ve destek ziyaretlerinden dolayı Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’a teşekkürlerini sunan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek de, seçim çalışmaları sürecinde başlayan kardeşliklerinin hiç kopmadığını ve artarak sürdüğünü söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günlerdir konuşulan swinger operasyonunda yeni detaylar: Eşlerine zorla yaptırmışlarGünlerdir konuşulan swinger operasyonunda yeni detaylar: Eşlerine zorla yaptırmışlar
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
GÜNCELLEME 5 - Hatay'da çıkan orman yangını 3 ilçeye yayıldı
GÜNCELLEME 5 - Hatay'da çıkan orman yangını 3 ilçeye yayıldı
Libya Savunma Bakanı: "Hafter milislerinin hareketliliği hakkındaki malumat, sağlam istihbarat bilgilerine dayalı"
Libya Savunma Bakanı: "Hafter milislerinin hareketliliği hakkındaki malumat, sağlam istihbarat bilgilerine dayalı"
Mersin'de fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'de fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Uzman Dr. Ubeydullah Dalmış; epilasyon yaptırmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu
Uzman Dr. Ubeydullah Dalmış; epilasyon yaptırmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu
Profesörden, Baksı Müzesindeki “Maske ve Çağrışımlar” isimli sergi için boyalı performans
Profesörden, Baksı Müzesindeki “Maske ve Çağrışımlar” isimli sergi için boyalı performans
Başkan Çınar, "Payitaht-Abdulhamid" dizi setini ziyaret etti
Başkan Çınar, "Payitaht-Abdulhamid" dizi setini ziyaret etti

İzmir Namaz Vakitleri 10 Ekim Cumartesi

İmsak
05:48
Sabah
07:09
Öğle
13:03
İkindi
16:15
Akşam
18:48
Yatsı
20:04

İzmir Nöbetçi Eczaneler10 Ekim Cumartesi

Esra Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Hoşcan Eczanesi
Balcova
Sevgül Eczanesi
Balcova
Pınar Eczanesi
Bayindir
Murat Eczanesi
Bayrakli
Zafer Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Kiraz ilçesinde doğal gaz için ilk kazma vuruldu
Kiraz ilçesinde doğal gaz için ilk kazma vuruldu
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
Ağır yaralanan Esat Beşok öldü
Ağır yaralanan Esat Beşok öldü
Göğsüne ateş etti!
Göğsüne ateş etti!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.