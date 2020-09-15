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Konak’tan Torosgücü’ne şampiyonluk primi

İZMİR HABERLERİ  | 15.09.2020 09:51 | Son Güncelleme

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Bölgesel Amatör Lig’e çıkan Torosgücü’nü 10 bin liralık şampiyonluk primiyle destekledi.Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Torosgücü heyetini makamında ağırladı.

Konak’tan Torosgücü’ne şampiyonluk primi

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Bölgesel Amatör Lig’e çıkan Torosgücü’nü 10 bin liralık şampiyonluk primiyle destekledi.
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Torosgücü heyetini makamında ağırladı. Batur, Süper Amatör Lig’de şampiyon olarak, Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) çıkan kulübe 10 bin liralık şampiyonluk primi verdi.
Kendisi de uzun yıllar hem futbol oynayan hem de yöneticilik yapan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Torosgücü Spor Kulübü heyetini makamında ağırladı. Ziyarette, Torosgücü Onursal Başkanı Ahmet Yeninci, Kulüp Başkanı Özkan Karadaş, 2. Başkan ve Konak Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Kılıç, Teknik Sorumlu Murat Çiftçi ile Konak Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı ve Konak Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Şerif Demir hazır bulundu.
Başkan Batur, Süper Amatör Lig’de şampiyon olarak BAL’a çıkan takımı ve yöneticilerini kutladı. Kulübe 10 bin liralık şampiyonluk primi veren Batur, “Biz Konak’ta amatör spor kulüplerimizin her zaman yanındayız. Takımlarımızın yaşadığı zorlukları biliyor ve onları hem nakdi olarak hem de ihtiyaç duydukları malzemeleri sağlayarak destekliyoruz. Bundan böyle de kulüplerimizin, sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Ligindeki tek Konaklı”
Kulüp Başkanı Özkan Karadaş ise Başkan Abdül Batur’a desteklerinden ötürü teşekkür etti. Torosgücü’nün Konak’tan BAL’a çıkan tek takım olduğunu vurgulayan Karadaş, “Başkanımız her zaman yanımızda. Bizim bundan sonraki hedefimiz 3. Lig’e çıkmak. Başkanımızın da desteğiyle bu başarıyı da yakalayacağız” dedi.
Heyet, ziyaretin sonunda Başkan Batur’a kulübe sağladığı desteklerden dolayı Torosgücü atkısı ile bir de teşekkür plaketi sundu.

Konak’tan Torosgücü’ne şampiyonluk primi

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