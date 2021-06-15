Konteyner sorununa Türk mermer ihracatçısından "dökme" çözüm

Doğal taş sektöründe en önemli pazarlardan olan ABD'ye ihracat yapan Denizli'deki DN Mermer firması da nakliyede yaşadığı soruna ahşap kasa tasarımıyla çare buldu.

Salgın nedeniyle küresel ticarette yaşanan arz-talep dengesindeki değişiklik konteyner fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Konteynerlerin Çin'deki limanlarda toplanması sonucu sıkıntı yaşayan Türk ihracatçıları, siparişlerine zamanında yanıt vermek ve maliyet artışlarına çözüm bulmak için çeşitli çözüm arayışlarına yöneldi.

Türk mermerinin dünyada söz sahibi olduğunu, mega projelerde dünyaca ünlü mimarların bu ürünleri tercih ettiğini aktaran Yener, şunları kaydetti:

"Denizli'de 3 fabrika, 2 mermer ocağı ve yaklaşık 600 çalışanımızla mermerimizi 80'den fazla ülkeye ihraç ediyoruz. Üretimimizin yüzde 90'ı dış pazara gidiyor. Miami başta olmak üzere ABD ve diğer ülkelerde kurduğumuz showroom, depo ve satış ağıyla Türk mermerinin dünyanın en iyi markası olduğunu ispatlıyoruz. Geldiğimiz noktada konteyner krizi ve navlun fiyatları yurt dışındaki rakiplerimizle rekabet etmemizi zorlaştırdı. Ancak ülkesini seven ve ihracatın kıymetini bilen bir yatırımcı olarak engel tanımadan üretmeye, istihdam oluşturmaya devam ediyoruz. Konteyner gemisi yerine sektörde çığır açacak bir uygulamaya giderek dökme yük gemisiyle kargo yaptık."

Denizli Madenciler ve Mermerciler Derneği Başkanı Serdar Sungur da daha önce blok olarak Mısır pazarına dökme olarak ihracat yapıldığını ancak işlenmiş üründe ahşap kasada ihracatın bir ilk olduğunu ve yaygınlaşmasını beklediklerini aktardı.

