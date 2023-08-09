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Kontrolden çıkan araç refüje girdi: 3 yaralı

09.08.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje daldı. 3 kişinin yaralandığı kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Taşköprü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. N.K idaresindeki 34 VR 3009 plakalı otomobil sürücüsü Bursa istikametine doğru ilerlerken, bir anda araç kontrolünden çıkarak refüje daldı. Savrulan otomobilde bulunan sürücü ve T.K. ile S.F.K. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Balıkesir İtfaiyesi Susurluk Grup Amirliğine bağlı itfaiyeciler, araç içerisinde sıkışan T.K.’yi çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar bölgedeki en yakın hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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