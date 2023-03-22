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Kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı

22.03.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde, kontrolden çıkan SUV aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı

Kaza, Sarayköy ilçesine bağlı Beylerbeyi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Sarayköy ilçe merkezine doğru seyir halinde olan A.K. idaresindeki 42 KN 223 plakalı SUV araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atmaya başladı. Yol kenarında yan yatarak duran araç içerisinde sürücü A.K. ile yolcu konumunda bulunan F.Ö. sıkışarak yaralı halde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekibinin çalışmasının ardından çıkartılarak sağlık ekibine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araçta maddi hasar oluştu.

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