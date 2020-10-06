YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi: 2 ağır yaralı

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi: 2 ağır yaralı

DENİZLİ HABERLERİ  | 06.10.2020 10:51 | Son Güncelleme

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, kontrolden çıkan aracın yol kenarındaki ağaca çarparak durabildiği kaza 2 kişi ağır yaralandı.Kaza, Merkezefendi ilçesi Akçeşme Mahallesinde meydana geldi.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, kontrolden çıkan aracın yol kenarındaki ağaca çarparak durabildiği kaza 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Merkezefendi ilçesi Akçeşme Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Menderes Bulvarı’nda seyir halinde olan Kürşat Ö’nün idaresindeki 20 YF 350 plakalı Audi markalı otomobil ile direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil içerisinde sıkışan sürücü Kürşat Ö. ve yolcu konumunda bulunan Gizem Ç., ağır yaralandı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü ve yolcuyu kurtararak yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, sürücü Kürşat Ö’nün ise alkollü olduğu ve kaza yerinde araçtan alkol şişesi çıktığı iddia edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3 bin yıl sonra ülkesine geri döndü! 3 bin yıl sonra ülkesine geri döndü!
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
Edirne'de Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu
Edirne'de Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Körfez’de altyapı için yoğun çalışma
Körfez’de altyapı için yoğun çalışma
İzmir'de fabrikada asit tankı delindi: 3 yaralı
İzmir'de fabrikada asit tankı delindi: 3 yaralı
Hayırsever iş adamından Hani ve Dicle arasına yeni yol
Hayırsever iş adamından Hani ve Dicle arasına yeni yol

Denizli Namaz Vakitleri 6 Ekim Salı

İmsak
05:37
Sabah
06:57
Öğle
12:57
İkindi
16:12
Akşam
18:47
Yatsı
20:02

Denizli Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Salı

Aktürk Eczanesi
Merkezefendi
Berkeren Eczanesi
Merkezefendi
Çomut Eczanesi
Merkezefendi
Ozan Eczanesi
Merkezefendi
Kaşıkçı Eczanesi
Pamukkale
Özkan Eczanesi
Pamukkale
Saygın Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki: "Moral bozukluğundan kurtulacağız"
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki: "Moral bozukluğundan kurtulacağız"
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
Denizli’de 32 öğretmen evlerinde karantina altına alındı
Denizli’de 32 öğretmen evlerinde karantina altına alındı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.