YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ağır yaralı

Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ağır yaralı

MANİSA HABERLERİ  | 17.02.2020 16:12 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde toprak yolda kontrolden çıkan otomobil, elektrik direğine çarptı.

Manisa’nın Kula ilçesinde toprak yolda kontrolden çıkan otomobil, elektrik direğine çarptı. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü ağır yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Kula’ya bağlı Gökçeören Mahallesi mezarlık yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mezarlık yolundan Gökçeören Mahallesi istikametine seyir halinde olan Fevzi Erim (46) idaresindeki 35 AJ 7094 plakalı otomobil, toprak yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç savrulurken, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Otomobil sürücüsü Fevzi Erim, kontrolsüz bir şekilde elektrik direğine saplanan otomobil içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Gökçeören İtfaiye Müfrezesi ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan Erim’i çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Erim, daha sonra Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Erim, burada yapılan tetkiklerin ardından ileri tetkik tedavileri için Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya dönerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdiVatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdi
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar

Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar

Avladıkları yaban domuzlarını kepçeye asarak sergilediler

Avladıkları yaban domuzlarını kepçeye asarak sergilediler

Türkiye’de yılda 3 bin 500 çocuk bu hastalığa yakalıyor

Türkiye’de yılda 3 bin 500 çocuk bu hastalığa yakalıyor

Tırın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Tırın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ağır yaralı

Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ağır yaralı

Orhan Osmanoğlu: “Abdülhamid Han tahtta kalsaydı Birinci Dünya savaşı çıkmazdı”

Orhan Osmanoğlu: “Abdülhamid Han tahtta kalsaydı Birinci Dünya savaşı çıkmazdı”

Manisa Namaz Vakitleri 17 Şubat Pazartesi

İmsak
06:31
Sabah
07:53
Öğle
13:29
İkindi
16:28
Akşam
18:56
Yatsı
20:13

Manisa Nöbetçi Eczaneler17 Şubat Pazartesi

Mesir Eczanesi
Merkez
Park Eczanesi
Merkez
Şengül Eczanesi
Merkez
Tunç Eczanesi
Merkez
Sözeri Eczanesi
Turgutlu
Yeni Hastane Eczanesi
Turgutlu
Ege Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yunusemre U16 Türkiye Şampiyonasında

Yunusemre U16 Türkiye Şampiyonasında

Başkan Palabıyık’ın amcası yaşamını yitirdi

Başkan Palabıyık’ın amcası yaşamını yitirdi

Maçın ardından

Maçın ardından

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.