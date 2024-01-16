YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

16.01.2024 09:05 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Kaza Eski Ekin Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan G. İdaresindeki 19 UP 839 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Yetkin G. ile Gökhan B. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karkamış Sınır Kapısı’nda bekleyen tır alev topuna döndüKarkamış Sınır Kapısı’nda bekleyen tır alev topuna döndü
Van’da korkutan yangınVan’da korkutan yangın
Su şebekeleri çığdan zarar gören mahalleli, başka kaynaktan hat çekerek evlere su ulaştırdıSu şebekeleri çığdan zarar gören mahalleli, başka kaynaktan hat çekerek evlere su ulaştırdı
Anahtar Kelimeler:
Çorum

Çorum Namaz Vakitleri 16 Ocak Salı

İmsak
06:25
Sabah
07:55
Öğle
12:55
İkindi
15:22
Akşam
17:45
Yatsı
19:09

Çorum Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Salı

Bayrak eczanesi
Alaca
Sevgi eczanesi
Bayat
Abali eczanesi
Merkez
Fikri kartal eczanesi
Iskilip
Şifa eczanesi
Kargi
İnal eczanesi
Ortakoy
Güneş eczanesi
Osmancik
Tümünü Göster
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.