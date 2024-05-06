YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ağır yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ağır yaralı

İHA İHA
06.05.2024 07:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ağır yaralı

Kaza saat 05.00 sıralarında, Ankara Caddesi Bornova Merkez yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa istikametinden Bornova’ya doğru seyir halinde olan Y.A. (72) idaresindeki 35 ZZ 543 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı. Önce yol ayrımındaki refüje çarpan otomobil, ardından savrularak takla attı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yolda güvenlik önlemleri alırken, otomobilde sıkışan sürücü Y.A., itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen sürücü, ambulansla Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu belirlenen Y.A.’nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza nedeniyle cadde bir süreliğine trafiğe kapatılırken, trafik akışı yan yoldan sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kars’ta Kızılay Kan Bağış Merkezi açılışı yapıldıKars’ta Kızılay Kan Bağış Merkezi açılışı yapıldı
Nilüfer’de hıdırellez coşkusuNilüfer’de hıdırellez coşkusu
Denizli'de 2 bin 269 tarihi eser ele geçirildiDenizli'de 2 bin 269 tarihi eser ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 7 Mayıs Salı

İmsak
04:25
Sabah
06:01
Öğle
13:13
İkindi
17:02
Akşam
20:15
Yatsı
21:45
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Klasik ve spor kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak!

Klasik ve spor kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.