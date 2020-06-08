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Kontrolden çıkan otomobil takla attı, ikiz kardeşler yaralandı

ÇORUM HABERLERİ  | 08.06.2020 01:42 | Son Güncelleme

Çorum’da bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında ikiz kardeşler yaralandı.Kaza, Akşemsettin Caddesi’nde meydana geldi.

Çorum’da bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında ikiz kardeşler yaralandı.
Kaza, Akşemsettin Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Caner K.(19) yönetimindeki kullandığı 19 UC 549 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çıktıktan sonra takla attı.
Kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü ve ikiz kardeşi Cansu K.(19) yaralandı. Yaralı kardeşler olay yerine gelen 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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