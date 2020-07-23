Konuk: “Konya Şeker’in üreticiye, üretene desteği bitmeyecek”

Konya Şeker, henüz sona ermeyen korona virüs salgınına rağmen üreticisine yönelik desteklerine devam ediyor. Salgın başladığında on binlerce üreticisine koruyucu sağlık seti dağıtan, 2020-2021 kampanya döneminin başlangıcından bu yana 8 seferde dağıttığı toplam 229 milyon 599 bin 750 TL tutarındaki ayni ve nakdi avanslarla tarlalardaki üretimin aksamamasını sağlayan Konya Şeker, şimdi de 27 milyon 585 bin TL tutarında motorin avansının dağıtımına başlayacak.

25 ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk avans dağıtımı ile ilgili yaptığı açıklamada üretimde sürekliliğin esas olduğunu belirterek, birinci önceliklerinin üreticinin ve üretimin desteklenmesi olduğunu söyledi. Üretimde sürekliliğin sağlanması ve refah seviyesinin yükseltilmesi için çiftçinin desteklenmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Konuk, avans desteğini aksatmadan sürdüren Konya Şeker’in, tarımsal üretimi olumsuz etkileyecek herhangi bir sorunun yaşanmaması için gayret gösterdiğini, tarlada alın teri döken çiftçinin namerde muhtaç olmaması için çalıştığını vurguladı. Bazı ürünlerde tarlaya tohumun atılmaya, tarımsal faaliyetin hız kazanmaya başlayacağı mart ayında salgının ülkemizde de görülmeye başlandığını ve sağlık endişelerinin sosyal hayat kadar ekonomiyi, üretimi, turizmi hayatın her alanını etkilediğini belirten Recep Konuk, “Salgındı, ekonomide durgunluktu elbette bitecek, hayat normale dönecek. Ancak tarımsal üretim, tarladaki ürün, tarım takvimi tabiatı gereği hayatın normale dönmesini bekleyemez. Bir süre tıraş olmayabilirsiniz, bir süre yeni eve taşınmayabilirsiniz, düğündü dernekti erteleyebilirsiniz. Ancak, pancarı sonra ekerim, hele bir çapası dursun, risk bitince suyunu gübresini veririm diyemezsiniz. Tabiatı gereği ertelenemez, ötelenemez bir işi fedakarca, üstün bir gayretle yapan üretici bu dönemde desteği en çok hak eden kesimdi ve biz de onları desteksiz bırakmadık. Konya Şeker’in üreticiye, üretene desteği, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de şartlardan bağımsız, zor günde de normal günde de bitmeyecek, sürgit devam edecek. Çünkü biliyoruz ki, traktörler durursa, su motorları çalışmazsa, biçerdöver tarlaya giremezse sadece çiftçi kaybetmez, ülkemiz kaybeder, milletimiz zora düşer. Konya Şeker var olduğu sürece, su motoru, traktör motorin avansı ile tarımsal faaliyet ayni ve nakdi desteklerimizle kendi hinterlandımızda durmayacak, tarla sürülecek, ürünler susuzluktan, üretici çaresizlikten boynunu bükmeyecek, milletimiz zora düşmeyecek. Üreticinin daha çok üretebilmesi ve ürettiğinden daha çok kazanabilmesi için üreticinin ürettiğini işleyecek yatırımlar kadar önemli olan husus tarımsal üretim sürecinde desteksiz kalmamasıdır. Biz hiçbir üreticimiz finansman sıkıntısı nedeniyle tarladan uzak kalmasın, tarla ile üreticinin arasına yokluk girmesin diye tarlaya tohum atılmadan başlattığımız desteğimizi hasada kadar sürdürüyoruz. Bu çerçevede Konya Şeker’in bu kampanya döneminde üreticiye verdiği destek, dağıtımına başlayacağımız motorin avansı ile birlikte 257 milyon 184 bin lirayı geçti. Bu ayni veya nakdi avans olarak Konya Şeker’in üreticiye aktardığı meblağdır. Bu 257 milyon TL tarımsal faaliyet çerçevesinde üreticinin neye ihtiyacı varsa o ihtiyacı giderecek şekilde verildi. Tohum ekileceği zaman tohum avansı, gübre atılacağı zaman gübre desteği, çapa zamanı, bayram gibi herkes için önemli günde nakit avans olarak dağıtıldı. İçinde bulunduğumuz günlerde de sulamaydı, hasattı, ikinci ürüne tarlanın hazırlanmasıydı derken üretici için motorin, güneş kadar, su kadar ihtiyaçtır. Bunu biliyor, motorin avansları ile çiftçimizi çaresiz bırakmıyoruz” dedi.