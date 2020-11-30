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Konuralp’te tarih fışkırıyor Medusa başı bulundu

DÜZCE HABERLERİ  | 30.11.2020 15:12 | Son Güncelleme

Yunan Mitolojisinde gözlerine bakanı taşa çeviren yılan saçlı dişi canavar olarak bilinen Medusa’nın başı, Konuralp Prusias ad Hypium antik kentinde bulundu.Konuralp Antik Tiyatro’da başlatılan kazılarda her geçen gün kentin tarihe yön verecek yeni keşifler ortaya çıkarılıyor.

Konuralp’te tarih fışkırıyor Medusa başı bulundu

Yunan Mitolojisinde gözlerine bakanı taşa çeviren yılan saçlı dişi canavar olarak bilinen Medusa’nın başı, Konuralp Prusias ad Hypium antik kentinde bulundu.
Konuralp Antik Tiyatro’da başlatılan kazılarda her geçen gün kentin tarihe yön verecek yeni keşifler ortaya çıkarılıyor. Geçtiğimiz gün bebek mezarı, su arkı ve heykel kaidesinin bulunmasının ardından 60 personel 6 arkeolog ile çalışmalarını yürüten ekipler, M.S 1 veya 2. Yüzyıla ait olduğu sanılan Medusa Başı buldu.
Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Medusa Başı heykelinin büyük bir tarihi öneme sahip olduğunu belirterek, “ Düzce Konuralp Antik Kenti’nden adeta tarih fışkırarak bizi ve tarihçileri şaşırtmaya devam ediyor. Bunun son örneği gün yüzüne çıkarılan ‘Medusa Başı’ oldu. Çok kısa bir zaman diliminde Konuralp Antik Kent Tiyatro kazı alanında büyük bir ilerleme kaydettik. Her geçen gün geçmişin izleri gün ışığına çıkıyor. Konuralp buram buram tarih kokuyor. Bu Düzce’miz için kültür ve turizm anlamında önemli bir kazanım, bizler bu tarihi değere sahip çıktık. Tüm Dünya’ya da duyurmak tanıtmak istiyoruz. Tarihe ilgi duyan herkesi Konuralp’e davet ediyoruz” ifadelerinde bulundu.
Konuralp Müzesinde ayrıca M.S. 1. Yüzyıla tarihlenen büyük Lahit bulunmuş ve Lahit’in uzun yanlarında yuvarlak madolyonlar içinde Medusa görseli de betimlenmişti.

Konuralp’te tarih fışkırıyor Medusa başı bulundu

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