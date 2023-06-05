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Konvoy oluşturarak trafikte tehlike saçan 74 araca ceza

05.06.2023 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te düğün ve benzeri gerekçelerle konvoy oluşturarak araç ve yaya trafiğini tehlikeye düşüren 74 araca cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 01-05 Haziran 2023 tarihleri arasında düğün ve benzeri gerekçelerle konvoy oluşturarak çevreyi rahatsız eden, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlara yönelik denetim yaptı. Kentin işlek cadde ve sokaklarında yapılan denetimler neticesinde düğün ve benzeri gerekçelerle konvoy yaparak araç ve yaya trafiğini tehlikeye düşüren 74 araca da cezai işlem uygulandı.

Kentte söz konusu denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

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