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Konya Büyükşehir başarılı spor insanlarını Konyalılarla buluşturuyor

KONYA HABERLERİ  | 27.05.2020 14:33 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını sürecinde YouTube kanalında başarılı spor insanlarını Spor Sohbetleri isimli programda Konyalılarla buluşturuyor.Konya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını sürecinde YouTube kanalından çeşitli içerikler yayınlamayı sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını sürecinde YouTube kanalında başarılı spor insanlarını Spor Sohbetleri isimli programda Konyalılarla buluşturuyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını sürecinde YouTube kanalından çeşitli içerikler yayınlamayı sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediyesi YouTube kanalında son olarak spor camiasının birbirinden başarılı isimleri Spor Sohbetleri isimli programa konuk oluyor. TRT Spikeri Erdoğan Arıkan moderatörlüğünde gerçekleşen programların ilk üç bölümüne Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Teknik Direktör Yılmaz Vural ile Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz katıldı.
Programda gençlere tavsiyelerde bulunan Hidayet Türkoğlu, Konya genelinde de gençlerle buluşarak, bu programı canlı olarak yapmak istediklerini ifade etti. Türkoğlu, “Konya’ya yolumuz düşerse bir gün bu programı da canlı yapmak keyifli olur. Canlı programlarla o samimiyeti, o sıcaklığı daha da iyi hissediyoruz. Bu tip organizasyonlarda gençliğin sıcaklığı bizi onurlandırıyor ve gururlandırıyor. O yüzden inşallah önümüzdeki zamanlarda bu süreci atlattıktan sonra Uğur Başkan ile bir organizasyon yapıp, Konya’yı ziyaret etmek isterim” dedi.
Teknik Direktör Yılmaz Vural da, çalıştırdığı takımlar ve teknik direktörlük tecrübelerinden bahsederek, spor üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.
Futbolculuk ve teknik direktörlük deneyimlerini paylaşan Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise, “Konya’da çok farklı bir taraftar grubu var. Takımına sahip çıkan, şehrine sahip çıkan. Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla burada başarının olduğu zaman taraftarın da çok büyük desteği olduğunu görüyoruz. İnşallah onlarla birlikte başarılı olacağız” diye konuştu.
Önümüzdeki günlerde; Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonu milli sporcu İbrahim Çolak, eski milli voleybolcu Neslihan Demir, milli atlet Ramil Guleyev ile Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Milli Sporcu Taha Akgül Büyükşehir YouTube kanalında Konyalılarla buluşacak.

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