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Konya Büyükşehir’den 2020’de mahalle yollarına 55 milyon lira

KONYA HABERLERİ  | 15.04.2020 12:12 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2020 yılı yatırım programı kapsamında 19 ilçeye bağlı mahallelerde yaklaşık 300 kilometrelik mahalle yolu yapacaklarını belirterek, bu yolların toplam maliyetinin 55 milyon lira olduğunu söyledi.Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçedeki mahalle yollarında standardı yükseltmeye devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2020 yılı yatırım programı kapsamında 19 ilçeye bağlı mahallelerde yaklaşık 300 kilometrelik mahalle yolu yapacaklarını belirterek, bu yolların toplam maliyetinin 55 milyon lira olduğunu söyledi.
Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçedeki mahalle yollarında standardı yükseltmeye devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2014 yılında uygulanmaya başlayan Yeni Büyükşehir Yasası sonrası hizmet ağının 31 ilçe ve bin 200 yerleşim birimine çıkması üzerine Konya’nın dört bir yanına geçtiğimiz 6 yılda çok önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi. Koronavirüs salgınının tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkilediğini, Büyükşehir Belediyesi olarak Konya’da salgından etkilenerek ihtiyaç sahibi durumuna düşen vatandaşlar için sosyal yardımlara büyük önem verdiklerini belirten Başkan Altay, bu süreçte 2020 yılında yapılacak mahalle yolları ihalesini de gerçekleştirdiklerini ifade etti. Hedeflerinin alt yapısı tamamlanmış, sosyal hayatın geliştiği ve insanların yaşadıkları yerde mutlu oldukları bir Konya oluşturmak olduğunu kaydeden Başkan Altay, bu zor süreci hep birlikte atlatarak Konya’yı ilçeleriyle birlikte geleceğe hazırlayacaklarını vurguladı.
19 ilçenin mahalle yollarına 55 milyon lira
Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesinin 7 bölgede faaliyet gösteren Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerin 2020 yılında; Meram, Çumra, Yunak, Tuzlukçu, Kadınhanı, Derbent, Derebucak, Hüyük, Yalıhüyük, Taşkent, Hadim, Güneysınır, Ereğli, Halkapınar, Emirgazi, Kulu, Cihanbeyli, Sarayönü ve Altınekin’den oluşan 19 ilçeye bağlı mahallelerde yaklaşık 300 kilometre mahalle yolu yapacağını ifade ederek, bu yolların toplam maliyetinin ise 55 milyon lira olduğunu da sözlerine ekledi.

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