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Konya Büyükşehir’den Türkiye’ye örnek proje

17.01.2021 12:07 | Son Güncelleme:
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Konya Büyükşehir Belediyesi, belediyeler bünyesinde bir ilk olan Erişilebilirlik Komisyonu’nu kurdu.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da fiziki mekanlarda hem engellilerin hem de toplumun her kesiminden vatandaşın hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara büyük önem verdiklerini belirterek, bu konuda Türkiye’ye örnek olacak projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, belediyeler bünyesinde bir ilk olan Erişilebilirlik Komisyonu’nu kurdu.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da fiziki mekanlarda hem engellilerin hem de toplumun her kesiminden vatandaşın hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara büyük önem verdiklerini belirterek, bu konuda Türkiye’ye örnek olacak projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ilk kez Erişilebilirlik Komisyonu’nu kurduklarını vurgulayan Başkan Altay, “Kurduğumuz bu komisyon Aile, Çalışma ve Sosyal İl Müdürlüğü’ne bağlı Erişilebilirlik Komisyonu tarafından yapılan denetimler sonucunda hazırlanan rapor doğrultusunda düzenlemeleri gerçekleştirecek; İl Müdürlüğü tarafından verilen ‘Erişilebilirlik Belgesi’ni alarak şehrin erişilebilir olmasını sağlayacak” dedi.

"Doğru çalışmaların yapılmasına imkan verecek"
Komisyonun birçok alanda denetim yapacağını ifade eden Başkan Altay, “Komisyonumuz; Büyükşehir Belediyemize ait mevcut resmi yapı, yol, kaldırım, yaya geçidi, açık-yeşil alanlar, spor alanları, sosyal-kültürel alt yapı alanları, gerçek-tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar ile şehir içinde Büyükşehir Belediyemizce sunulan ya da belediyemiz denetiminde olan toplu taşıma hizmetlerini izleme ve denetleme formlarına göre izleme yaparak denetlemeyi gerçekleştirecek. Aynı zamanda gerçekleştirdiğimiz denetleme sonucunda bir rapor hazırlayarak ilgili birim, kurum ve şahısların hazırlanan rapor doğrultusunda işlemlerini yapmasını sağlayacak. Şehrimiz için hayırlı olsun.” diye konuştu. Konya Valiliği’nin oluşturduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde faaliyetlerini sürdüren Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından geçtiğimiz ay Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ecdat Bahçesi ile M. Sami Ramazanoğlu Yaya Üst Geçidi, Şehit Mustafa Özyoldaş Yaya Üst Geçidi, Gazeteci Orhan Samur Yaya Üst Geçidi, Fatih Işıklar Yaya Üst Geçidi ile Mobilyacılar Yaya Üst Geçidi’ne “Erişilebilirlik Belgesi” verilmişti.

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