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  4. Konya Büyükşehir’in Bisiklet Master Planı UNESCO’da ödül aldı

Konya Büyükşehir’in Bisiklet Master Planı UNESCO’da ödül aldı

KONYA HABERLERİ  | 17.01.2020 15:07 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesinin Türkiye’de ilk kez Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile imzaladığı Bisiklet Master Planı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumunun (UNESCO) Paris’teki genel merkez binasında düzenlenen törende Uluslararası İdealkent Ödülü’ne layık görüldü.Şehirlere ve şehir halkına pozitif katkı sağlayan projelere verilen Uluslararası İdealkent Ödülleri, UNESCO’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Konya Büyükşehir’in Bisiklet Master Planı UNESCO’da ödül aldı

Konya Büyükşehir Belediyesinin Türkiye’de ilk kez Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile imzaladığı Bisiklet Master Planı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumunun (UNESCO) Paris’teki genel merkez binasında düzenlenen törende Uluslararası İdealkent Ödülü’ne layık görüldü.
Şehirlere ve şehir halkına pozitif katkı sağlayan projelere verilen Uluslararası İdealkent Ödülleri, UNESCO’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Kent Araştırmalar Enstitüsünce UNESCO’nun Paris’teki genel merkez binasında düzenlenen ödül töreni öncesinde “Şehirlerin Geleceği ve Uluslararası Örgütlerin Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesindeki Rolü” başlıklı panel gerçekleştirildi.
Panelde konuşan Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Şükrü Karatepe, yerel değerlerin kentlerde özenle korunduğunu ve sürdürülebilir şehirleşmenin önemli unsurlarından biri kabul edildiğini söyledi.

Konya Büyükşehir’e ödül
Türkiye’de 550 kilometre ile en fazla bisiklet yolu yapan Konya Büyükşehir Belediyesi, “Bisiklet Ulaşım Master Planı Projesi” ile Uluslararası İdealkent Ödülü’ne layık görülürken; ödülü Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Furkan Kuşdemir aldı. Kuşdemir törende yaptığı konuşmada, “Türkiye’de ilk defa Cumhurbaşkanımızın destekleriyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla 2030 yılına kadar sürecek bir Bisiklet Master Planı hazırladık. Bu kapsamda bir planlama çerçevesinde mevcut bisiklet yollarını 780 kilometreye yükselteceğiz. Türkiye’de ilk olması sebebiyle önem arz ediyor. Ödül için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Ödül alan projeler, UNESCO binasında bir hafta boyunca sergilenecek. Etkinliğe Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Eski Başkan Yardımcısı Gaye Doğanoğlu, Uluslararası Adalet ve Eşitlik Konseyi (COJEP) Başkanı Ali Gedikoğlu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan Yardımcıları Barbara Toce ve Anna Magyar, İtalya’nın Urbino kentinin Belediye Başkan Yardımcısı Roberto Cioppi, Kent Araştırmaları Enstitüsü Genel Direktörü Emir Osmanoğlu, Kent Araştırmaları Enstitüsü Genel Sekreteri Yusuf Sunar katıldı.

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