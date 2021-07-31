Konya'da yapılacak 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın tarihi belli oldu

Her dönem Konya'da gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın tarihi belli oldu. Söz konusu organizasyonun 9-18 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılacağı açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun himayesinde düzenlenecek Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda yine birbirinden başarılı sporcular yer alacak.

TOKYO’DA TAEKWONDODAN İKİ MADALYA

İslami Dayanışma Oyunları’ndan önce Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda yarışan Taekwondo Federasyonu sporcularından Hakan Rençber ile Hatice Kübra İlgün, aldıkları bronz madalya ile büyük bir başarı elde etti.

Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, ülkemize bronz madalyalar kazandıran her iki sporcuyu tebrik etti.

Şahin, olimpiyatlarda bronz madalya kazanarak üçüncü olan Hakan Rençber için, ‘’HAKAN OLİMPİYAT 3’NCÜSÜ ! Milli Taekwondocumuz Hakan Reçber, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda erkekler 68 kg’da Bosna Hersek’ten Nedzad Husic’i 22-13 mağup ederek bronz madalya kazandı. Harikasın Hakan !’’ ifadelerini kullanırken, kadınlarda bronz madalyanın sahibi olan Hatice Kübra İlgün’ü ise ‘’BİR MADALYA DA HATİCE KÜBRA İLGÜN’DEN ! Milli Taekwondocumuz Hatice Kübra İlgün, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar 57 kg’da Mülteci Olimpiyat Takımı’ndan Kimia Alizadeh’i 8-6 mağlup ederek olimpiyat 3’ncüsü oldu ! Tebrikler Hatice!’’ sözleriye tebrik etti.

İşte Şahin'in o paylaşımları;



