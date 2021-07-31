SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Konya'da yapılacak 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın tarihi belli oldu

Konya'da yapılacak 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın tarihi belli oldu

31.07.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları, 9-18 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılacak.

Konya'da yapılacak 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın tarihi belli oldu

Her dönem Konya'da gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın tarihi belli oldu. Söz konusu organizasyonun 9-18 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılacağı açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun himayesinde düzenlenecek Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda yine birbirinden başarılı sporcular yer alacak.

TOKYO’DA TAEKWONDODAN İKİ MADALYA

  1. İslami Dayanışma Oyunları’ndan önce Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda yarışan Taekwondo Federasyonu sporcularından Hakan Rençber ile Hatice Kübra İlgün, aldıkları bronz madalya ile büyük bir başarı elde etti.

Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, ülkemize bronz madalyalar kazandıran her iki sporcuyu tebrik etti.

Şahin, olimpiyatlarda bronz madalya kazanarak üçüncü olan Hakan Rençber için, ‘’HAKAN OLİMPİYAT 3’NCÜSÜ ! Milli Taekwondocumuz Hakan Reçber, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda erkekler 68 kg’da Bosna Hersek’ten Nedzad Husic’i 22-13 mağup ederek bronz madalya kazandı. Harikasın Hakan !’’ ifadelerini kullanırken, kadınlarda bronz madalyanın sahibi olan Hatice Kübra İlgün’ü ise ‘’BİR MADALYA DA HATİCE KÜBRA İLGÜN’DEN ! Milli Taekwondocumuz Hatice Kübra İlgün, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar 57 kg’da Mülteci Olimpiyat Takımı’ndan Kimia Alizadeh’i 8-6 mağlup ederek olimpiyat 3’ncüsü oldu ! Tebrikler Hatice!’’ sözleriye tebrik etti.

İşte Şahin'in o paylaşımları;

Ekran Resmi 2021-07-31 17.42.56

Ekran Resmi 2021-07-31 17.43.04


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alperen Şengün Houston Rockets'taAlperen Şengün Houston Rockets'ta
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Türkiye'nin rakibi Arjantin!Türkiye'nin rakibi Arjantin!
Anahtar Kelimeler:
Konya Mehmet Muharrem Kasapoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Manavgat'tan acı haber geldi

Manavgat'tan acı haber geldi

Tuğba Özay çiftliğinin son halini paylaştı!

Tuğba Özay çiftliğinin son halini paylaştı!

Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...

Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...

Konya'daki katliamda dikkat çeken 'kedi' detayı

Konya'daki katliamda dikkat çeken 'kedi' detayı

Oğulcan Çağlayan tatilde aşka geldi!

Oğulcan Çağlayan tatilde aşka geldi!

Bodrum, Marmaris ve Köyceğiz'de yangın felaketi devam ediyor

Bodrum, Marmaris ve Köyceğiz'de yangın felaketi devam ediyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sneijder'den çok konuşulacak sözler

Sneijder'den çok konuşulacak sözler

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İşte G.Saray'ın Avrupa'daki rakibi

İşte G.Saray'ın Avrupa'daki rakibi

G.Saray Devler Ligi'ne veda etti

G.Saray Devler Ligi'ne veda etti

Nihat Özdemir'den seyirci müjdesi!

Nihat Özdemir'den seyirci müjdesi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.