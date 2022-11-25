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Konya'daki vahşetten sonra ağlamaktan konuşamadı! "Cumhurbaşkanımıza rica ediyorum..."

25.11.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da hayvan bakımevinde bir görevlinin elindeki kürekle köpeğe vurarak öldürdüğü görüntüler kan dondurdu. Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler sonrası Seren Serengil canlı yayında ağlamaktan konuşamadı. Seren Serengil Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Şarkıcı "Kendi yaşadığım memleketten nefret ediyorum" dedi.

Konya'daki vahşetten sonra ağlamaktan konuşamadı! "Cumhurbaşkanımıza rica ediyorum..."

Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde vicdansız bir görevli köpeğe elindeki kürekle vurarak öldürdü. Tepki çeken görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Seren Serengil canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı. Ağlamaktan konuşamayan Seren Serengil "Köpeklerimize vura vura öldürdüler. Cumhurbaşkanımıza rica ediyorum... Hiç uyumadım. Delireceğim. Kafalarına kürekle vura vura... Sizden rica ediyorum benim çocuğum olmadı ama lütfen, Gerçekten çok yazık... Böyle bir şey olamaz. Sokak hayvanlarına yapılan şeyler, bu barınağın görevlilerinin hapise girmesine istiyoruz. O kadar yazık ki..." dedi.

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Seren Serengil bu anlarda hıçkırmaktan ve ağlamaktan konuşamadı. Zor anlar yaşayan yorumcu "İsyan ederek Allah'ınız yok mu sizin?" diye bağırdı.

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Seren Serengil bağırarak "Siz nasıl müslümansınız? Böyle hiçbir canlı öldürülemez. Bu hayvanları pis gören herkesin Allah belasını versin. Ben böyle bir vahşeti görmedim" dedi.

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Seren Serengil

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