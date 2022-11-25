HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya'da hayvan barınağında infial yaratan görüntüler! Ünlü isimler tepki gösterdi: Haram olsun aldığı her nefes

Konya'da hayvan barınağında infial yaratan görüntüler! Ünlü isimler tepki gösterdi: Haram olsun aldığı her nefes

25.11.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'daki sahipsiz hayvan bakımevinde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak öldürdüğü görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Konya Büyükşehir Belediyesi sosyal medyadan yaptığı açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ünlü isimlerden de tepkiler gecikmedi. Cem Seymen "Bu görüntülerin Türkiye’de olmadığına inanmak istiyorum" derken, Ömür Gedik "Sadece Konya değil tüm Türkiye ses vermeli bu kötülüklere, bu zulme..." açıklamasını yaptı.

Konya'da hayvan barınağında infial yaratan görüntüler! Ünlü isimler tepki gösterdi: Haram olsun aldığı her nefes

Bir hayvan rehabilitasyon merkezindeki görüntülere tepkiler sosyal medya çığ gibi büyüdü. Görüntülerde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurduğu anlar yer aldı. Köpeğin ölümüne yol açtığı iddia edilen görüntülerle ilgili olarak Konya Büyükşehir Belediyesi soruşturma başlatıldığı açıkladı. Cem Seymen "Bu görüntülerin Türkiye’de olmadığına inanmak istiyorum" derken, Ömür Gedik "Sadece Konya değil tüm Türkiye ses vermeli bu kötülüklere, bu zulme..." açıklamasını yaptı.

konya-buyuksehir-belediyesinden-hayvan-bakimevindeki-goruntulere-sorusturma_9090_dhaphoto2

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Konu ile ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı ifade edilerek, "Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen üzücü olay hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu hususlarda kurumsal hassasiyetimiz en üst noktadadır. Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır.” denildi.

"BU GÖRÜNTÜLERİN TÜRKİYE'DE OLMADIĞINA İNANMAK İSTİYORUM"

Gazeteci Cem Seymen, görüntülerle ilgili olarak "Bu vahşet nedir? Bu görüntülerin Türkiye’de olmadığına inanmak istiyorum. Bu korkunç günahlar Konya’da mı yaşanıyor? Rica ediyorum, isyan ediyorum. Sayın vali, sayın belediye başkanı açıklama yapsın. Hayvan barınağında köpeği başına kürekle vura vura öldürmek başka bir aşama" dedi.

"HARAM OLSUN ALDIĞI HER NEFES"

Oyuncu Celil Nalçakan "Konya’da, Mamak’ta barınaklarda çekilen videoları izlediniz mi? Ben az önce izledim! Bu vahşeti, bu katliamı yapana, yaptırana, göz yumana, ses çıkarmayana, haram olsun aldığı her nefes" açıklamasını yaptı.

"İŞ ÇIĞIRINDAN ÇIKTI ARTIK"

Ömür Gedik ise "Sadece Konya değil tüm Türkiye ses vermeli bu kötülüklere, bu zulme… Susmayın arkadaşlar, iş çığırından çıktı artık…" mesajını paylaştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şampiyon yarışçının öldürülmesinde dikkat çeken 'mafya' detayı!Şampiyon yarışçının öldürülmesinde dikkat çeken 'mafya' detayı!
Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan kötü haber!Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan kötü haber!
Zihinsel engelli kadın evden her kaçışında hamile kalıyorZihinsel engelli kadın evden her kaçışında hamile kalıyor
Anahtar Kelimeler:
Konya hayvan barınağı

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe Atatürk Stadyumu! Uğur Dündar açıkladı...

Fenerbahçe Atatürk Stadyumu! Uğur Dündar açıkladı...

Merkez Bankası'ndan yeni adım!

Merkez Bankası'ndan yeni adım!

Skandal görüntülere tepki yağdı! Sosyal medyada yayıldı, açıklama geldi

Skandal görüntülere tepki yağdı! Sosyal medyada yayıldı, açıklama geldi

Kuryelerin bahşiş intikamı

Kuryelerin bahşiş intikamı

Korkunç olay! 112’yi arayıp 'intihar edeceğim' dedi...

Korkunç olay! 112’yi arayıp 'intihar edeceğim' dedi...

O ülkede seçimi kazanan başbakan, halka hitap ettiği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini dinletti

O ülkede seçimi kazanan başbakan, halka hitap ettiği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini dinletti

İlginizi Çekebilir

İkisi de 'Evet' dedi! Aynı şeyi planladıklarından habersizlerdi

İkisi de 'Evet' dedi! Aynı şeyi planladıklarından habersizlerdi

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor

Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.