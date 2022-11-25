Konya'da hayvan barınağında infial yaratan görüntüler! Ünlü isimler tepki gösterdi: Haram olsun aldığı her nefes

Bir hayvan rehabilitasyon merkezindeki görüntülere tepkiler sosyal medya çığ gibi büyüdü. Görüntülerde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurduğu anlar yer aldı. Köpeğin ölümüne yol açtığı iddia edilen görüntülerle ilgili olarak Konya Büyükşehir Belediyesi soruşturma başlatıldığı açıkladı. Cem Seymen "Bu görüntülerin Türkiye’de olmadığına inanmak istiyorum" derken, Ömür Gedik "Sadece Konya değil tüm Türkiye ses vermeli bu kötülüklere, bu zulme..." açıklamasını yaptı.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Konu ile ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı ifade edilerek, "Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen üzücü olay hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu hususlarda kurumsal hassasiyetimiz en üst noktadadır. Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır.” denildi.

"BU GÖRÜNTÜLERİN TÜRKİYE'DE OLMADIĞINA İNANMAK İSTİYORUM"

Gazeteci Cem Seymen, görüntülerle ilgili olarak "Bu vahşet nedir? Bu görüntülerin Türkiye’de olmadığına inanmak istiyorum. Bu korkunç günahlar Konya’da mı yaşanıyor? Rica ediyorum, isyan ediyorum. Sayın vali, sayın belediye başkanı açıklama yapsın. Hayvan barınağında köpeği başına kürekle vura vura öldürmek başka bir aşama" dedi.

Bu vahşet nedir?

Bu görüntülerin Türkiye’de olmadığına inanmak istiyorum.

Bu korkunç günahlar Konya’da mı yaşanıyor?

Rica ediyorum, isyan ediyorum. Sayın vali, sayın belediye başkanı açıklama yapsın.

Hayvan barınağında köpeği başına kürekle vura vura öldürmek başka bir aşama. https://t.co/LknxTKu0d4 — Cem Seymen (@cemseymen) November 24, 2022

"HARAM OLSUN ALDIĞI HER NEFES"

Oyuncu Celil Nalçakan "Konya’da, Mamak’ta barınaklarda çekilen videoları izlediniz mi? Ben az önce izledim! Bu vahşeti, bu katliamı yapana, yaptırana, göz yumana, ses çıkarmayana, haram olsun aldığı her nefes" açıklamasını yaptı.

Konya’da, Mamak’ta barınaklarda çekilen videoları izlediniz mi? Ben az önce izledim! Bu vahşeti, bu katliamı yapana, yaptırana, göz yumana, ses çıkarmayana, haram olsun aldığı her nefes. #MamaktaKatliamVar #KonyadaKatliamVar — Celil Nalcakan (@celilnalcakan) November 25, 2022

"İŞ ÇIĞIRINDAN ÇIKTI ARTIK"

Ömür Gedik ise "Sadece Konya değil tüm Türkiye ses vermeli bu kötülüklere, bu zulme… Susmayın arkadaşlar, iş çığırından çıktı artık…" mesajını paylaştı.

Sadece Konya değil tüm Türkiye ses vermeli bu kötülüklere, bu zulme… Susmayın arkadaşlar, iş çığırından çıktı artık… #konyadakatliamvar pic.twitter.com/73EOAPrWWg — Ömür Gedik (@omurgedik) November 24, 2022



