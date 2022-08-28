Konya GastroFest on binlerce lezzet tutkununu ağırlayacak

Konya Büyükşehir Belediyesince şehrin mutfak kültürünü tanıtmak için bu yıl 2'ncisi düzenlenecek Konya GastroFest için hazırlıklar tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre 1-4 Eylül tarihlerinde Kalehan Ecdat Bahçesi'nde gerçekleştirilecek Konya GastroFest'e on binlerce ziyaretçi bekleniyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, turizmin önemli destinasyonlarından birisi haline gelen gastronominin, Türkiye'de son dönemlerde hızla yükseldiğini ifade etti.

- "Türkiye ve dünyadan önemli şefler katılacak"

Bu anlamda Konya'nın yemek kültürünün tanıtılması adına önemli faaliyetler yürüttüklerine değinen Altay, şunları kaydetti:

"Konya'da yemek bir medeniyettir, düsturuyla Konya mutfağının özgün değerlerini ve sofra kültürünü tanıtmak için gayret gösteriyoruz. Zengin mutfak mirasımızı daha geniş kitlelerle buluşturmak ve gastronomi turizmini geliştirmek amacıyla düzenleyeceğimiz festivalimizde Konya'nın coğrafi ürünlerinin tanıtımı yapılacak, yerel şef ve aşçılarımızın lezzetleri misafirlerimize tattırılacak. Türkiye'den ve dünyadan önemli şeflerin katılacağı bu festivalimize tüm lezzet tutkunlarını davet ediyorum."

Festival, 1 Eylül Perşembe saat 14.00'te Ateşbaz-ı Veli Türbesi'nden festival alanına dua ile getirilen tuzun, Toyga çorbasına eklenmesiyle başlayacak. 4 Eylül Pazar akşamına kadar devam edecek Konya GastroFest'te sergilenecek yüzlerce lezzetin yanı sıra paneller, söyleşiler, yarışmalar, müzik dinletileri, workshoplar yapılacak, çocuklar için özel eğlence alanları kurulacak.

