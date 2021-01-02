Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da sessizlik hakim

Konya, Karaman Afyonkarahisar ve Aksaray'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Konya'da vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadıkları gözlendi.

Kısıtlama öncesi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Zafer, Mevlana Meydanı ile Alaaddin Bulvarı'nın yanı sıra Kule ve Nalçacı caddelerinde sessizlik hakim.

Polis ekipleri, kentin önemli noktalarında denetim ve uygulamalarını sürdürüyor.

- Karaman

Karaman'da işletmelerin ve vatandaşların yoğun bulunduğu Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddeleri boş kaldı.

Polis ekipleri belli noktalarda uygulama yaparken, vatandaşlar ihtiyaçları için yürüme mesafesindeki bakkal ve marketlere gidiyor.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da kısıtlamanın ikinci gününde cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik sürüyor.

Kentin işlek noktalarından Kent Meydanı, Yeşilyol, Ambaryolu, Ordu Bulvarı ve Basın Caddesi boş kalırken, vatandaşların büyük bölümünün kısıtlamaya uydukları gözlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki 7 uygulama noktasında kontrollere devam ediyor.

- Aksaray

Aksaray'da da kentin en işlek adreslerinden 15 Temmuz Milli İrade Meydanı başta olmak üzere Ankara ve Kafeler Caddesi boş kaldı.

Polis, zabıta ekipleri ve mahalle bekçileri kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

İnsanların zaruri ihtiyaçları dışında kısıtlamaya büyük ölçüde uydukları gözlendi.

