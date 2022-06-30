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Konya Şeker bayram avansını erken ödüyor

30.06.2022 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ton başına 15 lira olacak şekilde, toplamda 50 milyon 190 bin lira tutarındaki avans, şeker pancarı üreticilerinin hesabına 1 Temmuz Cuma günü saat 17.30 itibarıyla aktarılacak

İSTANBUL (AA) - Konya Şeker'in bayram avansı 1 Temmuz Cuma günü saat 17.30 itibarıyla hesaplara yatacak.

Konya Şeker açıklamasına göre, ülke ve bölge tarımında öne çıkan Konya Şeker, üretici ortaklarının Kurban Bayramı'nı rahat geçirmeleri için PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu'nun, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin 70. Olağan Mali Genel Kurulu'nda verdiği müjde çerçevesinde bayram avansını bayramdan önce hesaplara yatırıyor.

Ton başına 15 lira olacak şekilde, toplamda 50 milyon 190 bin lira tutarındaki avans, şeker pancarı üreticilerinin hesabına 1 Temmuz Cuma günü saat 17.30 itibarıyla aktarılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, bayramdan önce ilki, ay sonuna doğru da ikinci avansın ödeneceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Konya Şeker'in attığı adımlarda birinci öncelik pancar üreticilerine destek. Bayram avansımız Cuma günü 17.30'da hesaplara yatıyor. Tarlanın en yoğun ve yorucu günleri bugünlerdir. Bugünlerde verdiğimiz bu avans inanıyorum ki çiftçilerimize bekledikleri bir destek olacaktır. Yine Genel Kurulumuzda ifade ettiğimiz diğer avansları da temmuz ayı içinde üreticilerimize aktaracağız. Şimdiden üreticilerimizin emeklerinin bereketli olmasını diliyorum. Hepsine güzel bir bayram temennisi ile çalışmalarında kolaylıklar dilerim." ​​​​​​​

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