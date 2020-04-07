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Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Karaca: “Tüm gücümüzle insanlık için çalışmaya devam edeceğiz”

KONYA HABERLERİ  | 07.04.2020 12:18 | Son Güncelleme

Konya Tabip Odası Başkanı Dr.

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Karaca: “Tüm gücümüzle insanlık için çalışmaya devam edeceğiz”

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Seyit Karaca, sağlık çalışanları olarak tüm güçleriyle insanlık için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
7 Nisan Dünya Sağlık Günü nedeniyle açıklama yapan Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Seyit Karaca, 2019 yılı sonunda Çin’de başlayan korona virüs salgınının çok kısa sürede tüm dünyaya yapılıp bu günlerde global bir pandemi haline geldiğini hatırlattı. Karaca, salgının dünyada ortaya çıktığı ilk günden itibaren alınan ve ülkemizde ilk pozitif vakanın görülmesiyle birlikte artan önlemlerden bu yana tüm sağlık çalışanlarının halka uyarılarda bulunduğunu ve bulunmaya devam ettiğini kaydederek, “Bu salgının bilinmezliklerinden dolayı ilk başta sosyal izolasyonun gerekliliğini tekrar vurgulayalım. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım. Ellerimizi düzenli olarak 20 saniye boyunca sabunlayarak yıkayalım. Dışarı çıkmak zorunda kalanların mutlaka maske takması gerektiğini unutmayalım. Dışarıda 2-3 adım kuralına uyarak sosyal mesafemizi koruyalım ve kimseyle temas etmeyelim. Toplumumuz yeter ki sağlık otoritelerinin koymuş olduğu bu kurallara uysun, bireysel tedbirini alsın ve evde kalsın. Bizler, sağlık çalışanları olarak tüm gücümüzle tüm insanlık için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
7 Nisan Dünya Sağlık Gününde en büyük temennilerinin bu salgının tüm dünyadan en kısa sürede temizlenmesi olduğunu vurgulayan Dr. Karaca, “Unutmayalım; birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı ne kadar güçlü tutarsak, bu süreçten o kadar az hasarla çıkarız. Yine bugün vesilesiyle ilk günden itibaren en ön safta salgınla mücadele eden tüm sağlık çalışanlarını da milletimiz adına saygı, hürmet ve minnetle anmak istiyorum. Meslek onurumuzun kurtuluş mücadelesi olarak nitelendirdiğim bu mücadelede bu zamana kadar hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarına Allah’tan rahmet, hastalığı devam eden kardeşlerimize acil şifalar diliyorum” şeklinde görüş bildirdi.

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Sabah
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Öğle
12:57
İkindi
16:34
Akşam
19:25
Yatsı
20:44

Konya Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Salı

Hülya Eczanesi
Karatay
Merve Şahin Eczanesi
Karatay
Birgül Göçer Eczanesi
Selcuklu
Cansu Eczanesi
Selcuklu
Kurtar Eczanesi
Selcuklu
Lotus Eczanesi
Selcuklu
Oğlakcı Eczanesi
Selcuklu
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