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Konya ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sessizlik hakim oldu

30.01.2021 12:05 | Son Güncelleme:
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Konya ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sessizlik hakim oldu

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da cadde ve meydanlar boş kaldı.

Konya'da kısıtlamayla, normal zamanlarda vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Mevlana ve Zafer meydanları, Alaaddin Bulvarı ve Kule civarında sakinlik devam ediyor.

Vatandaşların sadece market ihtiyaçlarını gidermek için dışarı çıktığı kentte, polis ekipleri belli noktalarda denetim gerçekleştiriyor.

- Karaman

Karaman'da kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor.

Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddeleri boş kaldı.

Polis ekipleri belli noktalarda uygulama yaparken, vatandaşların yürüme mesafesindeki bakkal ve marketlere gitmelerine izin veriliyor.

- Aksaray

Aksaray'da ise sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim.

Kentin en işlek adreslerinden 15 Temmuz Milli İrade Meydanı başta olmak üzere Ankara ve Kafeler Caddesi boş kaldı.

Polis, zabıta ekipleri ve mahalle bekçileri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da Kent Meydanı, Yeşilyol, Ambaryolu ve Ordu Bulvarı başta olmak üzere kentin işlek yerlerinde sessizlik hakim oldu.

Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanların bulunduğu kentte, polis ve jandarma ekipleri de sorumluluk alanlarında uygulama ve izin belgesi denetimi yaptı.

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