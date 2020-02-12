Konyaaltı Belediyesi Bisiklet Takımı, şampiyon oldu

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya İl Bisiklet Şampiyonasının startını verdi. Yarışmanın Genç Erkek B kategorisinde İl Şampiyonu olan Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Bisiklet Takımını tebrik etti.

Konyaaltı Belediyesinin desteği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Antalya İl Bisiklet Şampiyonası, Konyaaltı Belediye Caddesinde yapıldı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in startıyla başlayan yarışmaya, bu yıl kurulan Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Bisiklet Takımı da katıldı. İlkokul Minik, Ortaokul Yıldız, Lise Genç A ve Lise Genç B kategorilerinde yarışan sporcular, kıyasıya mücadele ettiler.

Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki parkuru 6 tur ile tamamlayan sporculardan dereceye girenler, günün sonunda düzenlenen ödül töreniyle plaket ve kupalarını aldılar. Yarışmaya katılan tüm sporcuları tebrik ettiğini ifade eden Başkan Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi olarak bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için bir çok etkinlik düzenlediklerini söyledi. Köyüm Bisiklete Biniyor, Arabadan İn Bisiklete Bin gibi etkinliklere her yıl yüzlerce vatandaşın katıldığını dile getiren Semih Esen, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği bu şampiyonaya da Konyaaltı Belediyesi olarak destek verdiklerini bildirdi.

Bu yıl Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Bisiklet Takımını kurduklarını ve bu kısa süre zarfında bir çok başarıya imza attıklarını belirten Başkan Esen, Antalya İl Bisiklet Şampiyonasında Lise Genç B kategorisinde mücadele eden Konyaaltı Belediyesi Bisiklet Takımının bu kategoride şampiyon olduğunu söyledi. Konyaaltı Belediyesi Bisiklet Takımını tebrik eden Başkan Semih Esen, nisan ayında Nevşehir de yapılacak olan Türkiye Bisiklet Şampiyonasında Antalya’yı temsil edecek olmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Konyaaltı Belediyesi Spor İşleri Müdürü Erkan Kemerden verdi.

