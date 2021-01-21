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Konyaaltı ilçesinin içme suyu hattı 13 milyon TL’ye yenileniyor

21.01.2021 13:29 | Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Konyaaltı’nda içe suyu yenileme çalışması yürütüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Konyaaltı’nda içe suyu yenileme çalışması yürütüyor. 7 mahalleyi kapsayan ve 13 milyon TL yatırım maliyetli “Konyaaltı Kuzeydoğu Havzası İçme Suyu Hattı Yapım İşi” projesi kapsamında ilçede yeni içme suyu isale hattı imalatı ve şebeke yenilemesi yapılıyor.
Antalya Merkez Konyaaltı İlçesi’nde ASAT tarafından İlçenin içme suyu altyapısı yeni imalatlar ve yenileme çalışması ile geliştiriliyor. “Konyaaltı Kuzeydoğu Havzası İçme Suyu Hattı Yapım İşi” başlığı altında sürdürülen proje kapsamında ekipler iş makineleri ile sahada bir çalışma yürütüyor.
İmalat aşaması süren ve 13 milyon TL yatırım maliyetli proje kapsamında 6 bin 500 metre uzunlukta çeşitli çaplarda duktil boru ve 11 bin metre uzunluğunda o-pvc borular kullanılarak içme suyu isale ve şebeke hattı imal ediliyor. Çalışma aynı zamanda 250 adet abone aktarımı yapılmasını da içeriyor.
Ocak ayı ortası itibariyle ilerleme oranı yüzde 20’yi geçen proje tamamlandığında Konyaaltı’nda Uncalı, Molla Yusuf, Siteler, Pınarbaşı, Uluç, Akkuyu ve Toros mahalleleri yararlanacak. İçme suyu hatlarındaki yeni imalat ve iyileştirme sayesinde bölgeye sunulan su hizmetinin miktarı ve kalitesi artacak. Çalışmaların bitirildiği kesimlerde ASAT ekipleri bekletmeden temizlik ve asfaltlama çalışmalarını da tamamlıyor.

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